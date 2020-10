Flere bør vaksi­nere seg i år, sier helse­topper

– I år er det ekstra viktig at risikogrupper og helsepersonell vaksinerer seg. Målet er at dekningsgraden skal opp.

Smittevernoverlege Jon Sundal på SUS har nå tatt årets influensavaksine. Foto: Anders Minge

– Vi ønsker å få opp vaksinedekningen i regionen. Denne sesongen er spesiell siden vi får covid-19 på toppen. Oppfordringen er sterk i år slik at vi ikke får en opphopning utover vinteren. Vi oppfordrer flest mulig – særlig blant de ansatte på SUS – til å ta vaksinen, sa smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS under et pressetreff tirsdag.

Oppfordringen går i første omgang til risikogrupper og helsepersonell. I motsetning til tidligere år, der vaksinen er sluppet for hele befolkningen samtidig, er den i år prioritert til disse to gruppene. Øvrig befolkning får tilbud om vaksinering først 1. desember.

– Det er ekstra viktig å få vaksinert disse to gruppene i år. De eldre har svekket immunforsvar og rammes hardere av influensa. Får vi mye influensa vil det også ramme helsevesenet hardt.

Hvert år dør mellom 900 og 1000 mennesker av influensa i Norge. Med covid-19 kan vi også få en situasjon der man er smittet av både influensa og covid-19 samtidig. Selv om dette er uvanlig, vil det kunne gi et alvorlig forløp, ifølge Sundal.

Beskytter pasienter og kollegaer

Også kommuneoverlege i Sandnes kommune Hans Petter Torvik kommer med en sterk oppfordring til helsepersonell og de i risikogrupper til å vaksinere seg i år.

– Vi oppfordrer helsepersonell til å vaksinerer seg først og fremst for å beskytte pasientene, men også for å beskytte kollegaer. Dersom mange ansatte blir syke samtidig, blir det belastende for dem som er igjen, sier Torvik.

Både Torvik og Sundal påpeker at mange kan være smittet av influensa uten å ha symptomer, helt opp mot 40 prosent. De utgjør da en fare for å smitte andre uten å vite om det.

– Derfor er det viktigste tiltaket fortsatt å vaske hendene, holde avstand og være hjemme om du har symptomer. Dette må vi hjelpe hverandre med å huske på, sier Sundal.

Mangler vaksiner

Dette gjelder spesielt den gruppen som nå ikke prioriteres. For det er nemlig ikke sikkert at det er vaksiner igjen til alle som ønsker det.

Norge har fått tak i 1,2 millioner vaksiner, men det er ifølge Torvik registrert 1,6 millioner personer i risikogruppen og 300.000 helsepersonell.

– Vi har en underdekning på vaksiner i Norge. Vi skulle jo helst hatt 1,9 millioner vaksiner bare for å dekke inn de to prioriterte gruppene, men det har vært et enormt trykk fra hele verden i år, sier Torvik.

SUS oppfordrer til influensavaksine. Kommuneoverlege Hans Petter Torvik får vaksine av Anita Rognmo Grostøl, hygienesykepleier ved SUS. Foto: Anders Minge

Målet fra Folkehelseinstituttet (FHI) er en vaksineringsgrad nasjonalt på 75 prosent. Under fjorårets sesong (2018/12019) var 44 prosent vaksinert.

– Ansatte ved SUS har tradisjonelt vært gode på vaksinering og i fjor vaksinerte 64 prosent av de ansatte seg. Jeg håper vil klarer å nå målet om 75 prosent her i år, sier Sundal.

– Men hva med dem som nå ikke blir prioritert, hvordan skal de forholde seg til årets influensasesong?

– For dem er ikke vaksinering like viktig. Vi må først se hvor mye som er igjen 1. desember. Og vaksinerer du deg da, er det fortsatt mye igjen av sesongen. Du vil kunne ha god effekt av vaksinen etter 1. desember også, sier Sundal.

Signaler fra land som allerede har vært gjennom influensaen, altså land på den sørlige halvkule, viser at forløpet i år har vært mildt.

– Jeg er optimistisk med tanke på influensasesongen. Jeg håper og tror at det skal gå bra, men dette er ikke sikker viten og det er avgjørende at alle fortsetter med det gode smittevernarbeidet. Håndvask, distanse og hold deg hjemme om du er syk. Dette blir fortsatt det aller viktigste fremover, sier Sundal.

