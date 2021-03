Direktesendt debatt måndag: Treng me eit sterkare jordvern?

Den livsviktige matjorda er under press. Måndag blir det debatt og samtale på aftenbladet.no.

Marit Epletveit, leiar av Rogaland Bondelag, er blant deltakarane i sendinga. Foto: Carina Johansen

Me blir fleire og fleire folk på jorda, og med fleire magar å metta, treng me meir mat. Samstundes er klimaendringane i ferd med å forverra vilkåra for matproduksjon fleire stadar i verda.

Rundt tre prosent av arealet i Norge er rekna som dyrka mark. Rogaland er eitt av dei store landbruksfylka. I 2019 omdisponerte Rogaland mest jordbruksjord i landet, med 621 dekar, eller cirka 89 fotballbanar.

«Alle vil ha matjorda, men til kva?» er tittelen på årets landbrukskonferanse i regi av Statsforvaltaren i Rogaland. Konferansen, som finn stad måndag 15. mars, blir avslutta med ei sending på nettsidene til Aftenbladet.

Her står tre postar på programmet:

Forskar Heidi Vinge vil fortelja om korleis det er å vera lokalpolitikar i jordvernsaker, og kva Rogaland kan ha å læra av Toronto.

Marit Epletveit, leiar av Rogaland Bondelag, skal svara på korleis bøndene opplever at andre næringslivsaktørar i regionen opptrer når det gjeld jordvern. Ho møter Tone Grindland, regiondirektør i Rogaland, og Kjell S. Rakkenes frå Nortura.

Sendinga blir avslutta med politisk debatt. Treng me eit sterkare jordvern? Bør rogalendingar vera villige til å ofra noko når dei har busett seg midt i matfatet, eller kan me både ta vare på matjorda og ha vekst i folketal og næringsliv på same tid?

Dei som skal debattera dette, er Margret Hagerup (H), Geir Pollestad (Sp), fylkesordførar Marianne Chesak (Ap) og Ingrid Fiskaa (SV).

Sendinga startar klokka 11.45 og vil vera ferdig innan 12.30.

Det vil også vera mogleg å sjå sendinga i ettertid. Aftenblad-journalist Kristine M. Stensland leiar samtalen.