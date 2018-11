Solid deltakerøkning for 3-sjøersløpet

Da startskuddet smalt tidlig på dagen var det 2747 påmeldte deltakere, en økning på nesten 550 i forhold til i fjor. - 3-sjøersløpet har fått en solid oppsving i antall deltakere og vi er på full fart mot rekordårene med 2800 og 3000 deltakere. Jeg har god tro på at vi er der opp allerede neste år, sier Johannes Økland.

I forkant av løpet var værmeldingene veldig variable og hele uken var det uvisst hvordan det ville bli på selve løpsdagen. Nå ble det det ganske bra forhold ved start, mens vinden tok seg kraftig opp utover dagen. - Nå er det en gang slik at slike løp foregår utendørs, og da er ikke værforholdene noe vi rår over. Men alt tyder på at frafallet fra påmeldte til startende ikke har vært urovekkende stort, understreker han.

Selv hadde han ikke fått meldinger om at noen hadde hatt uhell av noen art underveis i løpet. - Det virker heller ikke som om Røde Kors har hatt så veldig mye å gjøre, uten at jeg er helt oppdatert på akkurat det, sier han.