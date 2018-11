Hurtigbåtrutene i Ryfylke kan bli rasert - statsråden lover å «se på saken»

Monica Mæland har vært kommunal- og moderniseringsminister siden januar. Regjeringen har innført en ny kostnadsnøkkel for båt og ferje. Dette gjør at det statlige tilskuddet til hurtigbåtdrift i Ryfylket kuttes fram mot 2021. Fylkeskommunen hadde 198 millioner kroner i tilskudd, og får 117 millioner.

Hele Ryfylke - fra Sauda innerst i fjordene til Kvitsøy ytterst i havgapet - er bekymret for at båtavhengige innbyggere skal miste rutetilbudet.

Fakta: Mindre til hurtigbåtene i Rogaland I 2018 ble det innført en ny delkostnadsnøkkel for båtruter og ferjesamband i inntektssystemet for fylkeskommunene. For båtruter gikk fylkeskommunene fra en ren refusjonsordning til en fordeling hovedsakelig basert på antall kilometer kystlinje. Noen fylker får mer, mens det kuttes i potten til Rogaland, som har et bredt og dypt Ryfylkebasseng og lange fjorder inn til tettstedene i utkantene.

Bønn til Stortinget

Ryfylkeordførerene anmoder Kommunalkomiteen om:

å innarbeide et vedtakspunkt ved behandlingen av statsbudsjettet som innebærer at det i en overgangsperiode, fram til nytt inntektssystem implementeres fra 2020, ytes kompensasjon til fylkeskommuner som tapte på omleggingen av kriteriene for båtruter.

å ta initiativ til at KMD revurderer kystlinjekriteriet i den kommende høringen om nytt inntektssystem fra 2020.

Torsdag reiste fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, leder av Samferdselsutvalget Arne Bergsvåg (Sp), ordførerne Henrik Halleland, Mirjam Ydstebø (Kvitsøy), Asbjørn Birkeland (Sauda), Bjørn Laugaland (Hjelmeland), samt varaordfører Kari Vaage Gjuvsland (Suldal) til Kommunaldepartementet.

– En lyttende og forståelsesfull minister, så det ble et nyttig og godt møte. Forhåpentligvis blir det resultater også, oppsummerer Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø.

Rogalands geografi og reisevanemønster – blant annet for reiser til og fra arbeid og skole, er slik at Ryfylke har et uomtvistelig behov for å opprettholde tidseffektiv kollektivtransport til sjøs. Rogaland har for eksempel 3,3 ganger høyere utgifter til skoleskyss til sjøs enn gjennomsnittsfylket.

Opprop fra Ryfylke

– Etablerte hurtigbåtruter i Ryfylke har betydelig volum og omfang. Dersom det nye kriteriesettet for båtruter ikke endres når inntektssystemet skal gjennomgås på nytt, vil kriteriene innebære en alvorlig og langvarig finansiell ubalanse for Rogaland, heter det i et felles Ryfylke-opprop for å få kommunal og forvaltningskomiteen.

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland tok initiativ til oppropet.

– Jeg oppfatter det som at ministeren var orientert om saken, og hun lovet å se på kriteriene på nytt. Vi håper at hun gjør det, og kommer fram til at det finnes bedre måter å fordele midlene på, sier Birkeland.

Etter møtet med statsråden hadde delegasjonen møte med siden partier, det vil si KrF, Sp og Ap.

– Det vil hjelpe på hvis Stortinget presser på i denne saken, sier Sauda-ordføreren.