Blir det gepard-fødsel i dag?

KRISTIANSAND: – Det er veldig spennende. Vi følger med på om hun er rolig og avslappet. Ut fra hvor mange dager som har gått, er det stor sjanse for at fødselen veldig snart, sa Rolf-Arne Ølberg, faglig leder for dyreavdelingen i Kristiansand Dyrepark, torsdag ettermiddag.

Så langt forteller han at geparden Kimani er i god form.

– Foreløpig ser hun rolig, avslappet og frisk ut. Alt er normalt. Vi har også latt henne lufte seg litt på dagtid. På kvelden er hun inne i huset sitt, sier Ølberg.

Kan skje når som helst

Dyrepasser Olav Åsland har ansvaret for å passe på Kimani som nå går rundt høygravid i huset sitt. Da Fædrelandsvennen snakket med ham tidligere denne uka, var han svært spent.

– Fødselen kan egentlig skje når som helst nå. Sist gikk hun drektig i 93 dager, og skulle det samme skje denne gangen vil det si at fødselen blir onsdag 16. januar, forklarte han.

Frem til fødselen sørger han for å gi Kimani mest mulig ro og trygghet, slik at hun ikke skal bli stresset. Det betyr også å skjerme henne mest mulig fra folk.

Ni kilo

Men ved hjelp av et kamera installert i buret kan Fædrelandsvennen følge med direkte. Videoen finner du øverst i artikkelen.

– Det er jo helt fantastisk med kamera. Da kan vi også følge med uten å måtte oppholde oss ved buret hele tiden, forteller Åsland.

På spørsmål om hvor mange unger han tror Kimani får, sier han at det bare blir gjetting.

– Men sist gikk hun opp ni kilo, og da fikk hun fem unger. Denne gangen har hun også gått opp ni kilo så det er jo nærliggende å tro at antallet blir det samme, sier han.

Kjartan Bjelland (Arkivfoto)

Normalen er et sted mellom tre til seks unger. Her kommer noen videoer fra Kimanis forrige kull.