Se opp for troll i Sandvedparken

– Det blir både troll, drager, havfruer, dans, sjonglering, slagverk, fioliner og fløytespill og masse musikk. Det blir egentlig alt du kan tenke deg, sier Toril Tveit Munthe-Kaas, som er kunstnerisk leder for opplevelsesstien i Sandvedparken.

– Sa jeg at vi har et eget jungelpiano? legger hun til.

– Nei, hva er et jungelpiano?

– Det er et piano som er ekstra fint dekorert og står under noen store trær med rundt 80 pianoelever som spiller piano, sier Munthe-Kaas.

Totalt blir det mellom 40 og 50 ulike innslag med eventyret som tema. I fjor kom det rundt 20.000 barn og voksen for å se og oppleve musikken og mystikken langs stiene i parken. Underveis kommer mørket snikende og endrer uttrykket i parken som er fylt med lyd, lykter og lys som skaper en trolsk og mystisk stemning.

Kristian Jacobsen

Munthe-Kaas har vært med helt siden starten i 2005, og dette blir den 14. gangen arrangementet går av stabelen. Rundt 650 personer er i sving for å gi publikum underholdning i parken. De fleste av dem er elever ved Sandnes kulturskole. Men det er også elever fra musikk, dans og drama, og fra interiør og utstillingsdesign ved Vågen videregående skole. I tillegg er det leid inn profesjonelle dansere og eventyrfortellere.

– Det er kjekt å ha en stor bredde både i innslagene og blant deltakerne, sier Munthe-Kaas.

Målgruppen er barnefamilier, og alle innslagene er laget for barn. Arrangementet er gratis, og det er kulturavdelingen i Sandnes kommune og Sandnes kulturskole som står bak.

– Publikum kommer fra hele regionen og strekker seg langt utover Sandnes. Det er laget for ungene, men foreldrene er med på lasset for å passe på. Jeg vil oppfordre alle til å ha stålkontroll på hvor ungene er til en hver tid. For det kan bli mye folk, og en unge på 3–4 år kan lett gå seg vekk, sier Munthe-Kaas.

Eventyrstien åpner klokken 18 og innslagene pågår fram til klokken 20. Da Sjørøver-Hanne (Hanne Vasshus) og Piratene skal ha konsert på scenen i parken.