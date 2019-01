Anne Lise Ådnøy blir ny biskop: - Jeg er svært takknemlig for tilliten

– Dette har vært en lang og spennende reise, hvor jeg har lært mye om meg selv og kirken, sa en ydmyk Anne Lise Ådnøy til de oppmøtte i Stavanger Domkirke fredag.

Takket først nei

Da biskop Erling Pettersens arvtaker skulle pekes ut for to år siden, mente mange at Anne Lise Ådnøy burde bli nominert. Selv sa hun tydelig nei.

Da den ferske biskopen, Ivar Braut, ble sykmeldt, var det Ådnøy som trådte til. Etter å ha testet jobben som konstituert biskop, endret hun mening.

– Det var personlige grunner til at jeg valgte å takke nei den gangen. Nå passet det bedre, og jeg gjorde opp min sak for meg selv i sommer, og valgte å si ja.

Da Ådnøy var kandidat, svarte hun dette på hvorfor hun ville bli biskop:

– Jeg er glad i kirken og spør stadig hva Gud vil bruke meg til. Jeg har erfaring fra ulike typer menighetsliv. Jeg har evne til å forstå situasjoner, ser utfordringer og kan ha klare tanker om hva som trengs av teologisk refleksjon, åndelig påfyll og inspirasjon. Jeg har vokst med oppgavene som leder for menighet og menigheter i Stavanger og har sett at jeg kan fylle rollen som biskop, sa Ådnøy.

Bispevalget

I slutten av oktober offentliggjorde bispedømmerådet de fem som var aktuelle som Ivar Brauts etterfølger. Kandidatene var Helge S. Gaard, Anne Lise Ådnøy, Haakon Kessel, Marta Botne og Alf Petter Bu Hagesæther.

Etter avstemningsrunden november 2018 - januar 2019, stod Gaard, Ådnøy og Kessel igjen. Torsdag kveld offentliggjorde Kirkerådet hvem som skulle tilsettes som ny biskop i Stavanger bispedømmet.

Da ble det klart at Ådnøy var ny biskop. Hun fikk 8 av totalt 14 stemmer i Kirkerådet.

Fakta: Tidslinje over bispevalget 19. oktober 2018: Avstemningen i bispedømmerådet hvor rådets medlemmer skrev hver sin lapp med tre navn. De kunne velge mellom 53 ulike navn. De fem som fikk flest stemmer, ble kandidater til å bli Stavangers neste biskop. 19. november 2018: Offentlig presentasjon av bispekandidatene i St. Petri kirke i Stavanger. Kandidatene var Helge S. Gaard, Anne Lise Ådnøy, Haakon Kessel, Marta Botne og Alf Petter Bu Hagesæther. 10. november 2018: De digitale stemmeurnene åpnet. De stemmeberettigede var menighetsråd, prester, vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Stavanger bispedømme. 3. januar 2019: Stemmeurnene stengte. 10. januar 2019: Bispedømmerådet gjorde en prioritering blant de tre som fikk flest stemmer. Disse ble Helge S. Gaard, Anne Lise Ådnøy og Haakon Kessel. Biskopene i Norge ga sine begrunnende anbefalinger til Kirkerådet. De mente at Helge S. Gaard burde bli ny biskop i Stavanger. 24. januar 2019: Kirkerådet tilsatte én av de tre kandidatene. Det ble da klart at Anne Lise Ådnøy blir ny biskop i Stavanger bispedømme. Kirkerådet sto fritt i sin utnevnelse, og måtte ikke utnevne den kandidaten som fikk størst oppslutning i avstemmingsrunden. 17. mars 2019: Anne Lise Ådnøy blir vigslet til biskop i Stavanger domkirke.

Kristian Jacobsen

– Alt pekte i en annen retning

– Prosessen har vært langdryg, men jeg har kunnet hvile i at avgjørelsen ikke lå i mine hender. Etter at jeg bestemte meg for å være til disposisjon har jeg ikke stresset, sier Ådnøy.

Da det endelige svaret kom fra Kirkerådet, ble hun overrasket.

– Jeg fikk en telefon i går kveld, og jeg må innrømme at jeg ble helt skjelven og ganske satt ut. Alt pekte i en helt annen retning.

Det var Karmøy-prost Helge S. Gaard som hadde størst støtte i bispedømmerådet, og som var favoritt blant biskopene i Norge.

I sin tale nevnte Ådnøy de andre kandidatene.

– Hjerte mitt går til alle som er skuffet i dag, og særlig til Helge.

Første kvinne

Ådnøy har tidligere uttalt til Aftenbladet at hennes forbildet er Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn. Nå er hun selv blitt første kvinnelige biskop i Stavanger bispedømme.

– Jeg tenker at jeg står på skuldrene til damer som har gått foran i andre bispedømmer, sier Ådnøy.

Hun går inn i rekken som den syvende kvinnelige biskopen i Norge.

– Jeg ønsker å representere de damene som jobber som prester i Rogaland.

Da Braut ble utnevnt som ny biskop, var det bare én kvinne blant de fem nominerte, og overvekt av menn har vært vanlig. Nå må minst to av fem (40 prosent) være kvinner. I Norge i dag er det seks kvinnelige biskoper, inkludert Ådnøy, og fem mannlige biskoper. I tillegg er Helga Haugland Byfuglien fast preses i Bispemøtet.

– Jeg synes det er på tide at vi som kirke blir mer likestilte, sier Ådnøy.

Fakta: Nåværende biskoper i Norge Helga Haugland Byfuglien - fast preses i Bispemøtet (fra 2011)

- fast preses i Bispemøtet (fra 2011) Solveig Fisk - biskop av Hamar (fra 2006)

- biskop av Hamar (fra 2006) Ingeborg Midttømme - biskop av Møre (fra 2008)

- biskop av Møre (fra 2008) Halvor Nordhaug - biskop av Bjørgvin (fra 2009)

- biskop av Bjørgvin (fra 2009) Atle Sommerfeldt - biskop av Borg (fra 2012)

- biskop av Borg (fra 2012) Stein Reinertsen - biskop av Agder og Telemark (fra 2013)

- biskop av Agder og Telemark (fra 2013) Olav Øygard - biskop av Nord-Hålogaland (fra 2014)

- biskop av Nord-Hålogaland (fra 2014) Ann-Helen Fjeldstad Jusnes - biskop av Sør-Hålogaland (fra 2016)

- biskop av Sør-Hålogaland (fra 2016) Herborg Oline Finnset - biskop av Nidaros (fra 2017)

- biskop av Nidaros (fra 2017) Kari Veiteberg - biskop av Oslo (fra 2017)

- biskop av Oslo (fra 2017) Jan Otto Myrseth - biskop av Tunsberg (fra 2018)

- biskop av Tunsberg (fra 2018) Anne Lise Ådnøy - biskop av Stavanger (fra 2019)

Fakta: Tidligere biskoper i Stavanger bispedømme J. C. Petersen (1925–1940)

Gabriel Skagestad (1940–1949)

Karl Marthinussen (1949–1960)

Fridtjov Birkeli (1960–1968)

Olav Hagesæther (1968–1976)

Sigurd Lunde (1976–1985)

Bjørn Bue (1985–1997)

Ernst Oddvar Baasland (1997–2009)

Erling Pettersen (2009–2016)

Ivar Braut (2017-)

Åpen, inkluderende og ærlig

På grunn av at Ådnøy har vært konstituert biskop i Stavanger bispedømme siden oktober 2018, har hun god kjennskap til rollen og yrket. Hun skryter av bispekontoret i Stavanger for god opplæring.

– Jeg regner med at det ikke skjer noen guddommelige forandringer, og at jeg kan fortsette å snuble og gjøre feil. Bispekontoret i Stavanger er velfungerende, med gode rådgivere som på et vis har hatt meg under opplæring. I tillegg ser jeg at mye av biskopens arbeid ligner mye på vanlig prestearbeid, slik som å feire gudstjenester, forkynne og å ha kontakt med mennesker.

Av Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, og leder i Stavanger bisperåd, Marie Klakegg Grastveit, beskrives Ådnøy som åpen, inkluderende, ærlig og flink til å forkynne.

– Hvilke egenskaper har du som du vil ta med inn i rollen som biskop?

– Jeg har evnen til å lytte, vise forståelse og snakke tydelig om hvem jeg selv er.

Tross at Ådnøy er godt opplært i rollen, føler hun på ansvaret som følger med.

– Det er et stort ansvar å være biskop. Du skal være prest over prestene, og du kan ikke gjemme deg bak noe eller noen, sier hun, og legger til:

– Men jeg gleder meg veldig, og er svært takknemlig for tilliten kirkerådet har vist meg.

Fredrik Refvem

14 kjappe med Anne Lise Ådnøy

Hvem er Anne Lise Ådnøy, hva mener hun om abort, og hvordan ser en perfekt søndag ut for henne?

Hvilke arenaer er du aktiv i utenfor Kirken?

– Jeg har en altoppslukende jobb, så det er ikke så mange andre arenaer. Jeg går på konserter og teater av og til, går turer og leser, er sammen med familie og venner. Jeg har aldri vært et organisasjonsmenneske. Jeg er glad i folk, men trenger å trekke meg tilbake innimellom.

Bør abortloven endres?

– Nei, men vi må bli flinkere til å gi gode råd til kvinnene som skal velge. Jeg er glad det er kvinnen som bærer barnet som får ta valget, og er opptatt av at valget blir tatt ut ifra best mulig rådgiving. Gjennom årene som prest har jeg hatt en del samtaler med kvinner som ikke nødvendigvis angrer på abort, men som har behov for å sørge over at livet ble slik. Det er vanskelig å si noe generelt om dette, men jeg tenker av og til at vi kunne vært flinkere på å gi gode råd i forkant.

Hvilket forhold har du til alkohol?

– Jeg er ikke totalavholds.

Kan bønn helbrede syke?

– Ja, men det er Gud som helbreder, ikke handlingen bønn. Vi skal aldri gi opp å be for den som er syk, men det er noe annet enn å kreve en helbredelse. Av og til bli man frisk fordi legen har gitt de rette medisinene, andre ganger blir man frisk på uforklarlig vis.

Hvordan ser den perfekte helg ut?

– Å få gå i kirken på søndagene er kjempeviktig for meg. Jeg liker også å gå tur. Gjerne i litt motbakker og med ruske-vær. Jeg er også et håndarbeidsmenneske, og liker å strikke.

Sosiale medier: Facebook, snapchat (kun med egne barn).

· Favorittsalme: «Aldri er jeg uten våde» av Thomas Kingo.

· Hvordan kobler du av? Bøker og tur, venner og familie.

· Hva tror du folk ikke vet om deg? At jeg liker å veve.

·Bosted: Stavanger

·Sivilstatus: Gift.

·Stilling: Biskop i Stavanger bispedømme.

·Erfaring: Hun har vært domprost i Stavanger siden 2011, og ble konstituert biskop i Stavanger bispedømme da Ivar Braut gikk av i oktober 2018. Hun har vært sokneprest i St. Petri kirke i Stavanger, ungdomsprest/kapellan i Hundvåg og sokneprest i Edøy, Ytre Nordmøre prosti.

·Forbilde: Turid Karlsen Seim, lærer i teologi.