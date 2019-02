Personinfo fra hjemmetjenesten i Stavanger på avveie

Stavanger kommune har rutinemessing varslet Datatilsynet om at en av hjemmetjenestens arbeidslister med informasjon om 17 brukere kom på avveie fredag 1. februar.

Et uhell

Hjemmetjenesten opererer med rundt 400 arbeidslister i døgnet. Listene deles ut når vaktskiftet starter, og samles inn og makuleres ved endt vakt. Det var en av disse listene som forsvant under hjemmetjenestens runde 1. februar.

– Det var et uhell som ikke skulle skjedd, forteller Helge Dragsund til Aftenbladet. Han er kommunalsjef helse og omsorg i Stavanger kommune.

Han understreker at det ikke er grunn til å tro at informasjonen har blitt misbrukt på noen måte.

Personopplysninger

Listen inneholdt blant annet brukernes navn, adresse og fødselsdato, men ikke personnummer. I tillegg var det informasjon om når hjemmetjenesten skulle besøke brukerne og hva de skulle gjøre der.

Hjemmetjenesten meldte først fra om avviket torsdag 7. februar – en uke etter at listen forsvant.

– Våre ansatte dro kort tid etter at det ble oppdaget at listen var borte for å lete etter den. Vi fulgte reglene, og meldte fra da lista ikke ble funnet - blant annet til Datatilsynet, sier Dragsund, som mener hjemmetjenesten har fulgt alle retningslinjene.

Han forteller at hjemmesykepleien vil oppsøke hver enkelt bruker og fortelle om hendelsen.