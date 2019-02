Boreal tildeles løyve til Høgsfjord-ferja

Onsdag gjorde Samferdselsutvalget enstemmig vedtak om at Boreal Sjø får løyve til kommersiell ferjedrift på Høgsfjorden. Løyvet gjelder i åtte år og trer i kraft når Ryfast åpnes. Kaileie settes til 3 millioner kroner årlig.

Ferja skal gå hver halvtime hele døgnet, sju dager i uka. Totalt blir det 96 avganger i døgnet, og et bedre tilbud enn i dag. Det er uavklart hvilket fartøy Boreal setter inn, og hva billettprisene blir. På sikt har rederiet planer om elferje.

– Vi kommer nå til å sette i gang med møter med beslutningstakere, næringsliv og andre interessenter i nærområdet. Tilbakemeldingene fra disse møtene vil vi bruke i vår vurdering av hva som blir materialvalg og billettpriser i Høgsfjord-sambandet. Derfor kan vi på nåværende tidspunkt ikke kommentere noe utover det vi allerede har gjort, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes.

Stortinget har vedtatt at ferjesambandet skal legges ned i offentlig regi. Men det er ikke mulig å nekte privat ferjedrift på grunn av EØS-avtalens prinsipp om frihet til å yte kommersielle sjøtransporttjenester. Derfor lyste Rogaland fylkeskommune ut løyvet i november. Fem rederier søkte. Søkerne var Boreal Sjø, Fjord1, Høgsfjord rutelag, Norled og Rødne.

De andre søkerne ville drive ferja i tidsrommet 05.30 og 19-tiden. Norled, som driver Høgsfjord-sambandet i dag, la inn en ruteplan med åpningstid mellom 05.30 og 17.30. På sommerstid ville Norled sette inn ekstraferje og kjøre avganger hvert kvarter.

Enstemmig vedtak

Fylkespolitikerne hadde på forhånd bestemt at løyvet skulle tildeles det rederiet som kunne tilby best åpningstid og frekvens, der åpningstid vektlegges mest. Dermed var det ingen tvil om hvilket rederi som skulle få tildelt løyvet.

Kjartan A. Lunde (V) viste til Granavolden-erklæringen om at alle nye ferjer skal være nullutslipp, og beklaget at det ikke ble stilt krav om nullutslippsferje i utlysingen av løyvet.

Mats Danielsen (Frp) mente det er gledelig for trafikantene at det blir konkurranse mellom Ryfast og ferja. Han var "veldig glad for at EU finnes", med et regelverk som sørger for at det ikke er mulig å nekte privat ferjedrift.

Heidi Bjerga (SV) karakteriserte tildelingen av løyvet som en milepæl. Hun viste til Osterøy i Hordaland hvor en bompengefinansiert bru har levd side om side med en privatdrevet ferje.

3 millioner i kaileie

Forsand blir slått sammen med Sandnes i 2020. Ønsket om å opprettholde ferjedriften var en viktig drivkraft for kommunesammenslåingen.

Rogaland fylkeskommune krever cirka 3 millioner kroner i kaileie. Dette har kommunene Forsand og Sandnes vært kritisk til, og de har kontaktet Samferdselsdepartementet for å få en avklaring. Foreløpig er det ikke kommet svar.

Janne Johnsen (H) viste til usikkerhet når det gjelder kaileie. Hvis Samferdselsdepartmentet konkluderer at ikke fylkeskommunen kan kreve kaileie, var hun opptatt at spørsmålet løses i samarbeid med kommunene og løyvehaver.

Går i minus

I fjor fraktet Høgsfjordferja 731.420 kjøretøy og samlede billettinntekter var 55,5 millioner kroner. Men billettinntektene dekket ikke driftsutgiftene. Ferjesambandet gikk med underskudd, og måtte subsidieres. I 2018 utbetale staten 9,3 millioner kroner i subsidier. I 2017 ble ferja subsidiert med 6,8 millioner kroner. I 2016 gikk driften med 13,1 millioner i minus. Samlet underskudd de siste tre årene er med andre ord 29,2 millioner kroner, ifølge opplysninger Anders Sæternes, fagkoordinator for ferjer i Statens vegvesen.

Stavanger kommune og fylkeskommunen har stilt garanti for bompengelånet. Disse frykter at privatferja kan gi økte bompengar eller lengre nedbetalingstid for Ryfast.