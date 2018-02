– Dette er en umiddelbar måte å kommunisere på, og vil gi en rask oversikt over det viktigste som har hendt mens leserne sov. Målet er å få til en miks mellom lokale, nasjonale og internasjonale saker - men med hovedvekt på det lokale. I tillegg vil vi plukke ut de beste sakene fra kvelden før, som kanskje ble publisert så seint at ikke alle har fått dem med seg, forklarer nyhetssjef Tommas Torgersen Skretting.

Hver morgen, mandag til fredag, skal morgenbrifen dukke opp i eposten til alle som måtte ønske det.

Du melder deg på her.

– Morgenbrifen skal ha den egenverdien at du kan bli oppdatert på det viktigste ved bare å lese nyhetsbrevet, men du kan selvsagt klikke deg videre til hver enkelt sak for et dypere innblikk, sier Skretting.

