Se video fra snøscooter-bakkeløp i Krågeland

– Jeg kjøpte dette alpinsenteret for tre og en halv uke siden, men det hadde stått for lenge til at vi kunne åpne for skikjøring. Jeg tok derfor kontakt med nevøen min for å få til et bakkeløp med snøscootere, sier Lindefjell.

Vanligvis er sånne løp planlagt et år i forveien, men Lindefjell visste råd, og mobiliserte venner, familie og Åseral snøscooterklubb. Det ble en stor suksess.

– Jeg tipper det er rundt 2500 mennesker her, og vi har ny deltakerrekord med 93 scootere. Det er folk fra hele landet, men selvfølgelig mest fra Sør-Norge, sier Lindefjell fra løypen.

Han har kjøpt seg et alpinsenter

Et bakkeløp for snøscootere går ut på at to og to snøscootere skal kjøre om kapp opp bakken. Det er to omganger, og så er det de 12 beste som kommer til finale. Der blir vinneren kåret gjennom utslagsmetoden.

– Vi har ikke hatt et eneste uhell og ikke et eneste stopp. Det har vært en suksess uten like, sier han.

Åpner neste sesong

– Hva skjer videre nå videre med Krågeland alpinsenter?

– Det som skjer videre er at vi tar påskeferie. Så må vi få en takst på heisen som har stått i mange år, og få oppgradert og godkjent den. Så kan vi begynne å gjøre det klart for alpinkjøring igjen til neste vinter, forteller Lindefjell.

I tillegg holder Lindefjell på å regulere inn 35 hyttetomter som skal ligge ved alpinsenteret.

Se video fra bakkeløpet for snøscootere øverst.

(Video med tillatelse fra Krågeland alpinsenter. Video: Injection.)

Se liveopptak fra bakkeløpet på Injection.no sin Facebook-side (Ekstern lenke)