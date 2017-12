Rapport: Ikke ulovlig gjengjeldelse mot varslere

Dette skriver Stavanger kommune på sin hjemmeside.

Det var rådmann Per Kristian Vareide som bestilte en ekstern gransking etter at han i juni mottok en epost fra ansatte ved bofellesskapet. I eposten rettet et ukjent antall ikke navngitte ansatte kritikk mot kommuneledelsen håndtering av flere års varsling om arbeids- og boforholdene ved bofellesskapet. Eposten var en reaksjon på rådmannens forslag om å avvikle bofellesskapet.

Det ble blant annet fremsatt påstander om «massiv gjengjeldelse» mot en varsler etter varslingsaken, som startet i 2014.

29 personer intervjuet

KPMG har sammen med Advokatfirmaet Haavind undersøkt forhold knyttet til arbeidsmiljøet, framsatte varsler, iverksatte tiltak og kommunikasjon med ansatte. 29 personer er intervjuet. Tjenestetilbudet til brukerne eller HMS-systemet er ikke undersøkt.

Rådmann Per Kristian Vareide sier at påstanden om at varslere i kommunen er blitt utsatt for massiv gjengjeldelse, utløser en undersøkelsesplikt.

- Jeg er tilfreds med at rapporten konkluderer med at Stavanger kommune har håndtert varslene forsvarlig, og at det ikke finnes grunnlag for påstanden om gjengjeldelse. Det viser at våre varslingsrutiner og måten vi har håndtert saken på har vært i henhold til lov og regelverk. Jeg er også glad for at KPMG påpeker forbedringsområder for kommunen, slik at vi kan bli enda bedre på å håndtere varsler i fremtiden, sier Vareide til kommunens hjemmeside.

KPMGs konklusjoner er som følger:

Arbeidsmiljø og sikkerhet var på et forsvarlig nivå vår/sommer 2016 etter at mange tiltak var gjennomført etter varslingen. Det ble jobbet systematisk med pålegg fra Arbeidstilsynet som gradvis ble lukket.

Håndteringen av varslet var forsvarlig fra kommunens side. Faktaundersøkelsen var et rimelig tiltak og i tråd med Arbeidstilsynets anbefalte håndtering av varslingssaker.

De ni varslerne oppfylte kravet til forsvarlig varsling 24. november 2014, det gjelder også varslingen til Arbeidstilsynet og i Stavanger Aftenblad.

Kommunens sykefraværsoppfølging og håndtering av konfliktforholdene overfor de to mest sentrale varslerne var ikke kritikkverdig.

Kommunen har ikke bedrevet ulovlig gjengjeldelse som følge var varsling.

Ni ansatte varslet

Det var i alt ni ansatte som varslet om mulige kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljø og sikkerhet ved bofellesskapet 24. november 2014. Brukerne har problemer knyttet til rus og psykiatri.

Kommunen gjennomførte en faktaundersøkelse som ga varslerne delvis medhold. En rekke tiltak ble gjennomført etterpå for å forbedre forholdene.

Noen av de ansatte, deriblant de to varslerne, kontaktet i 2015 Arbeidstilsynet som gjennomførte tre postale tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet. Åtte pålegg ble gitt i dialog med kommunen, pålegg som gradvis ble lukket innen januar 2017.