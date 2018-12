Rune Bjergas åtte tips til deg som skal på julebord: Ikke drikk så mye at du danser sving til HMS-introduksjonsvideoen. Det er et dårlig tegn

Komikeren Rune Bjerga sendte de listeformede tipsene til Aftenbladets redaksjon lørdag formiddag. Vi gjengir dem i sin helhet.

1. Ikke be komikeren om å synge en av Deep Purple. Komikeren snakker. Synger normalt ikke.

2. Hvis komikeren henvender seg til deg, betyr det ikke at du også nå er komiker.

3. Hvis du er sjefen i firmaet og vet at dere ikke har bestilt komikeren som står på scenen, er det fint om du gir beskjed litt tidlig i settet til vedkommende - som høyst sannsynlig skal opptre i nabolokalet.

4. Ikke drikk så mye at du danser sving til HMS-introduksjonsvideoen. Det er et dårlig tegn. For alle parter.

5. Dersom du ikke skulle forstå vitsen er det ingen grunn til å starte diverse skåle-sanger.

6. Dersom du må på toalettet under komikerens show og eneste veien ut er å gå foran scenen, kan du gå helt oppreist og normalt. Du trenger ikke å bøye ryggen din. Dette er ikke kino.

7. Dersom du ikke er fornøyd med lønna di må du ta opp dette med sjefen etter showet. Ikke med komikeren.

8. Dersom du sitter ved siden av en utenlandsk kollega som ikke forstår norsk trenger du ikke oversette alt som blir sagt med høyere stemme enn komikeren.

God fornøyelse!

Hilsen Rune Bjerga