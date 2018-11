Ryfast kan spare 3 milliarder i renteutgifter

Den siste økonomirapporten til Ryfast AS inneholder positive tall, iallfall for de som ønsker lavest mulig bomtakster. Selskapet har hatt i oppgave å ta opp lån for veiprosjektet. Den endelige sluttregningen ligger an til å ende på cirka 6,8–6,9 milliarder kroner.

6,5 prosent lånerente ble lagt til grunn da Stortinget vedtok Ryfast. Til nå har lånerentene ligget under 3 prosent. Det aller meste av lånet har flytende rente. Hvis rentebanen holder seg i hele nedbetalingstiden, vil innsparingen utgjøre nesten 3 milliarder kroner.

Jonas Haarr Friestad

Økonomirapporten er ikke offentlig, men Aftenbladet har fått opplysningene fra flere uavhengige kilder.

Hva blir bomtakstene?

– Dette er en gladnyhet, konstaterer Bjarne Kvadsheim, Stavangers representant i Ryfast-styret,.

Han tør likevel ikke spå hva innsparingen vil bety for bompengetakstene, som blir avgjort før sommeren. For det er mange andre usikre faktorer. Hva blir rentebanen? Hvor lang nedbetalingstid? Hvordan blir rabattsystemet? Hvor stor blir andelen elbiler? Hvor stor rabatt får elbilene? Hvor stor blir trafikklekkasjen via den kommersielle Høgsfjord-ferja som er planlagt? Hvor kommer folk på Hundvåg til å kjøre - over Bybrua eller gjennom Hundvågtunnelen?

Da Stortinget klubbet gjennom Ryfast, ble det lagt til grunn at 9500 kjøretøy daglig vil benytte Hundvågtunnelen, mens 4200 biler daglig vil kjøre i Ryfylketunnelen. Disse trafikktallene - og dermed bominntektene - kan bli langt høyere, ifølge en rapport utarbeidet av Møreforsking for Nye Sandnes.

Ferde ny eier

Alt tyder på at Ryfast AS blir solgt til det regionale bompengeselskapet Ferde AS. Stavanger og Strand har gjort vedtak om dette, og det ligger an til at Rogaland fylkeskommune kommer til å gjøre det samme.

– Vi i Ryfast-styret skal ikke bestemme takstene når nå aksjene blir solgt til Ferde AS. Det blir Ferdes jobb å foreslå takster, og få Stortinget til å vedta disse. De vil nok legge seg på en høyest mulig takst, som gir mest mulig i kassen. På grunn av usikkerheten rundt hvor mange som vil kjøre gjennom Ryfast, hvordan trafikkbildet blir. Vår jobb nærmer seg slutten. Vi har hatt som oppgave å få tak i billigst mulig lån og er veldig godt fornøyde. Lånerentene gikk ned da utbyggingen begynte, og siden har de holdt seg lave. Det er nokså spesielt. Den siste milliarden er lånt, men vi kommer ikke til å bruke hele beløpet - bare 400–500 millioner.

Heller ikke Leif Ove Voster tør spå noe om takstene. Han er Strand kommunes representant i Ryfast-styret.

– Det er for mange usikre faktorer. Vi må vente til Statens vegvesen har laget nye trafikkprognoser og sier noe om forventet rentebane. Men jeg vil anta at bomtakstene blir lavere enn det Stortinget la opp til, sier Voster.

Fredrik Refvem

– Utdaterte tall

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes har hatt møte med fylkesordføreren og diskutert takst- og rabattsystemet i Ryfast. Statens vegvesen har bedt dagens eiere ta stilling til takstsystemet skal følge Ferdes opplegg, hvor det maksimalt kan gis 20 prosent rabatt. I Stortingsvedtaket ble det lagt opp til inntil 50 prosent rabatt.

– Vi skal behandle saken i kommunestyret 13. desember og kommer til å ha en prinsipiell diskusjon. Både vi og fylkeskommunen synes det er ganske utfordrende å få en sak med utdaterte tall, og skulle mene noe om dette. Vi er opptatt av at det blir et passeringstak, så prisen ikke blir for høy for pendlerne enn den er i dag, sier ordfører Lauvsnes.