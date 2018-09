Fastleger slutter på grunn av hardt arbeidspress

«Som følge av stadig økt oppgavetilførsel har arbeidspresset blitt så stort at jeg anser meg ikke lenger i stand til å ivareta alle de oppgaver som naturlig følger av fastlegerollen. Min arbeidshverdag er blitt uholdbar og jeg ber derfor om tilrettelegging fra kommunen.»

Dette skriver Lars Peter Christersson, leder av Allmennlegeforeningen i Rogaland, i et brev til helsesjefen i Stavanger.

– Min jobbhverdag er ikke veldig forskjellig fra andre fastlegers. De siste seks årene har arbeidsuka i snitt økt med sju timer, til 55,6 timer per uke. Det er mye papirarbeid og arbeid utenom pasientkonsutlasjoner, sier han.

Christersson er er fastlege ved Stavanger Medisinske Senter. For seks år siden gikk han hjem fra arbeid klokken 15.30.

– Jeg rakk å hente i barnehagen og hadde kanskje litt papirarbeid en kveld i uka. Nå jobber jeg til 16.30 hver dag og greier ikke henting i barnehagen. Jeg må jobbe i hvert fall én kveld i uka og hver helg. Det er en uholdbar situasjon, sier han.

Ifølge Christersson har flere fastleger sluttet i Stavanger de siste månedene.

– Kommunen greier så vidt å tilby nok fastleger. I dag er det en overkapasitet på 1,5–2 prosent, mens 7 prosent er vedtatt for at innbyggerne skal ha mulighet til å bytte fastlege. I praksis vil det si at nesten ti fastleger mangler, sier han.

– Det spesielle nå er at godt etablerte og rutinerte fastleger sier i fra at de ikke greier å håndtere jobben sin. Dersom det ikke gjøres noe, vil dette snart få konsekvenser for pasientene, sier han.

Sykere pasienter

Innføringen av samhandlingsreformen medfører overføring av arbeidsoppgaver fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

– Pasientene skrives raskere ut fra sykehus og er mindre friske enn tidligere. Mer av oppfølgingen, for eksempel kreftpasienter, skjer hos fastlegen. I tillegg fører målet om at eldre skal bo lengst mulig hjemme også til mer oppfølging hos fastlegen. Flere pasienter med psykiske lidelser er også overført til kommunen.

I tillegg til alt dette har det kommet nye behandlingsformer som krever tettere oppfølging, for eksempel bruk av biologiske medisiner mot revmatiske lidelser.

- Mange av disse oppgavene kan godt gjøres av fastlegen, men det fordrer rammer for det, sier han.

Inntil det kommer flere fastleger og redusert pasientliste per lege, mener han det kan bli nødvendig med flere tiltak for å redusere arbeidsbelastningen: Nedprioritere arbeid med fraværsattester for elever i den videregående skolen og ulike førerkortattester. Han mener også at antall møter med Nav og ulike tverrfaglige møter må ned.

– Men det siste dreier seg om pasienter med stort behov for hjelp, for eksempel innen rus?

– Noen av disse møtene er medisinskfaglig tunge og kan ikke nedprioriteres, men det bør prioriteres bedre. De ulike tiltakene vil helt klart føre til ulempe for pasientene, men vi har ikke umenneskelig kapasitet, sier han.

I Rogaland er det 538 fastleger. Christersson mener at situasjonen i de ulike kommunene i Rogaland er nokså lik, med noen unntak.

– I Hå har kommunen tatt grep for å sikre rekruttering og holde på legene sine, sier han.

Møter forståelse i kommunen

Tord Haaland, helsesjef i Stavanger kommune, sier han har fått flere brev fra fastleger med nokså likt innhold i sommer.

Marie von Krogh

– Kommunen er urolig for at arbeidshverdagen til fastlegene er tøff, det er et nasjonalt problem. Vi forsøker likevel å gjennomføre praktiske grep som kan gjøre arbeidshverdagen lettere. Vi må hindre at folk slutter og dessuten legge til rette for at folk har lyst til å bli fastleger, sier han.

– Hvis legene ønsker å redusere arbeidsuka til et minimum, etter den rammeavtalen som er inngått mellom Legeforeningen og KS, må direkte pasientarbeid og øyeblikkelig hjelp prioriteres.

Stavanger kommune har for tiden få kvalifiserte søknader til ledige fastlegehjemler samtidig som mange fastleger har høy alder.