Minst 500 gikk i lysende tog etter den mørkeste handlingen som har rammet noen fra Bryne

Langt over 500 deltok i markeringen som ble arrangert av Time kommune sammen med kirken, lag og foreninger.

Startstedet var Kaizersplassen, det spesielle torget som for alltid skal vise at Bryne er hjemstedet til et internasjonalt rockeband.

Men denne kvelden kom folk fra alle kalde hjørner for å stå sammen etter at Bryne er rammet av en internasjonal terrorhandling.

Maren Ueland på 28 år som bodde her i byen ble mandag sammen med sin danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) drept på det som skulle være en flott tur i Atlasfjellene.

Preger hele landet

– Det har gjort sterkt inntrykk på oss alle. Ikke bare lokalt. Hele landet er preget av det forferdelige som har skjedd, sa ordfører i Time, Reinert Kverneland, da kommunen planla markeringen etter pågang fra mange.

Først rett før kl. 10 samme dag gikk den første meldingen ut om arrangementet klokken 17.45. Da hadde mange allerede lagt planer for kvelden. Det var svært usikkert hvor mange som ville komme. Sentrumsleder Christian Stabel saumfarte store deler av distriktet og skaffet likevel 400 fakler. Alle forsvant på et blunk.

Fredrik Refvem

Brynes første fakkeltog?

– Det er noe du bare må stille opp på, sa Lars O. Larsen, da han fikk fakkel til seg og kona Solveig. Hadde han hatt planer denne kvelden, hadde han bare lagt de til side.

Mange kjente ikke Maren Ueland eller familien. De bare deltok - i det som kanskje ble Brynes første fakkeltog, ifølge distriktsleder Tor Inge Sveinsvoll i Røde Kors, som sto sentralt i markeringen og fredsaktivistene Jarle Braut og Tore Nærland som begge kom for å vise medfølelse.

Fredrik Refvem

Mørkeste gjerning noen gang

Alle tente lys på den mørkeste dagen i året.

– Dere kom til Bryne torg med lysfakler og hjertespråk. Takk. Dere har tent lys mot den mørkeste gjerningen som er gjort mot en av våre fra Bryne i vår levetid. Så stort er alvoret, sa sokneprest Stein Ødegård i sin appell på torget.

Da hadde fakkeltoget gått stille gjennom Storgata, der travel julehandel stoppet opp. Ansatte i flere butikker kom bare ut på gata, og sto stille og så på torget som rolig gikk forbi.

Fredrik Refvem

Politikontakt Bjørn Søyland var en av dem som oppfordret folk til å ta vare på hverandre i sorgen.

– Men vær kritisk til informasjon som ikke er verifisert. Det vi trenger er svar, ikke flere rykter. Og følg med på hva barna får med seg, oppfordret Søyland.

Distriktslederen i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, sa videre at det er viktig å snakke med barn også om det som er vanskelig.