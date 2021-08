Ny vurdering av bobiler ved kirkegård

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg er foreløpig fornøyd med svaret fra kommunens administrasjon om naboskapet mellom kirkegården og en stadig mer populær bobilparkering.

Debatten fortsetter om bobilene hører hjemme kloss i gravlunden på Eiganes.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var Cille Ihle (H) som sist uke stilte spørsmål om hva som kan gjøres, da helst for å få bobilturistene til å flytte seg til andre, bedre egnede steder i byen.

Hun mente blant annet at det kan bli oppfattet som noe uverdige forhold hvis sørgende, på vei til en begravelse, må bevege seg i sikksakk forbi campingbord og inntak av mat og drikke.

I møtet presiserte Ihle at problemet på ingen måte er stort sammenliknet med andre ting som foregår i verden.

– Samtidig er det slik at naboer der oppe oppfatter dette som et problem. Da plikter vi som bydelspolitikere å ta det opp i rette fora, sa hun.

Foreløpig svarer direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune at bruken av parkeringsplassen ved Eiganes gravlund vil bli evaluert så snart årets sommersesong er over.

«Dette er en kjent sak for administrasjonen i Stavanger kommune, og situasjonen holdes under oppsikt. Vi har i år ikke mottatt noen tilbakemeldinger, verken fra naboer eller Kirkevergen, på forsøpling eller at campingturister bruker nærområdene til morgentoalett. (...) Videre er det heller ikke fra kommunens side tatt et initiativ til å bortvise bobilene.

Vi har både i 2020 og i 2021 hatt besøk av mange norgesturister, og trenden er at bobilturisme øker kraftig.»

Før årets sesong ble det tilrettelagt for en bobilparkering i Sandvigå ved Bjergsted. Her er det imidlertid bare plass til 6–7 biler. Det fører til at mange stadig velger parkeringsplassen på Eiganes. Også den nye parkeringsplassen ved Møllebukta har blitt et yndet tilholdssted for bobilturister i sommer.