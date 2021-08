Skolene starter på grønt nivå

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg regner med at kommende skole- og barnehageår blir mer normalt enn de forrige.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei, Sandnes-ordfører Stanley Wirak, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og Randaberg-ordfører Jarle Bø.

– Skole- og barnehageansatte fortjener en stor takk for å ha strukket seg langt og tatt vare på våre yngste innbyggere på beste måte gjennom pandemien. At vi prioriterte vaksiner til de ansatte gjør at det nå ligger til rette for en mer normal skole- og barnehagehverdag for både elever og ansatte, sier de fire ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en pressemelding.

Ordførerne i de fire kommunene gjorde torsdag en oppdatert vurdering av smittesituasjonen. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg legger alle opp til at oppstart av nytt skole- og barnehageår neste uke skjer på grønt nivå.

Grønt nivå innebærer også enkelte smitteverntiltak, blant annet at man skal holde seg hjemme, selv ved lette symptomer.

Til tross for at smittetallene har vært varierende de siste ukene, er det meste av smitten knyttet til innreise og nærkontakter, og helsesjef Runar Joannessen sa til Aftenbladet tirsdag at det per nå ikke er noen store utbrudd i regionen. Ordførerene mener det ikke er behov for ekstra tiltak lokalt og regionalt nå.

De fire ordførerne oppfordrer unge voksne som ikke har vaksinert seg, om å gjøre det.