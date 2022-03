Zelenskyj er klar til å tale til Stortinget

President Volodymyr Zelenskyj er klar til å tale til Stortinget, sier Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsiuk.

President Volodymyr Zelenskyj talte til den amerikanske kongressen onsdag 16. mars. Snart skal han snakke til norske folkevalgte på Stortinget.

Ifølge ambassadøren vil den ukrainske presidenten holde tale i løpet av de kommende ukene. Det arbeides nå med å finne en teknisk løsning for videooverføring til Stortinget.

I forrige uke tok stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) kontakt med den ukrainske ambassadøren for å høre om mulighetene for at Zelenskyj kan tale til Stortinget. Jatsiuk bekreftet torsdag at president Zelenskyj er ønsker det.

– President Zelenskyj var positiv til invitasjonen, sa Jatsiuk på en pressekonferanse i den ukrainske ambassaden i Oslo torsdag.

Tidligere har Zelenskyj talt via videolink til blant annet den amerikanske kongressen, den tyske forbundsdagen og EU-parlamentet.

Informasjon om tidspunktet for talen vil komme fra Stortinget og Zelenskyjs kontor.