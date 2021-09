Neste uke flyttes koronavaksineringen i Stavanger

Det nærmer seg innspurten av massevaksineringen i Stavanger kommune. De som ønsker å komme på drop in, bør benytte anledningen i Forum Expo innen 30. september, opplyser kommunen.

Vaksinesenter Forum Expo setter siste vaksinestikk 30. september. Etter det flyttes koronavaksineringen til Torgveien 15C. Oppstart av vaksinebuss er i tillegg under planlegging. Dette melder Stavanger kommune tirsdag kveld.

Det er drop in for alle grupper alle dager mandag-lørdag. Se vaksinesiden for åpningstider

Torgveien og vaksinebuss

Koronavaksineringen fortsetter i Torgveien 15C fra og med 4. oktober. Her blir det kun timebestilling. En vaksinebuss skal kjøre rundt i kommunen fra og med uke 41. Her blir det mulighet for drop in-vaksinering. Hvor bussen skal stoppe er under planlegging. Mer informasjon kommer.

Tredje vaksinedose

Vaksinesenteret er i gang med vaksinering med tredje dose for de som får tilbud om dette. Det er nå klart hvilke grupper som skal få dose 3. Det gjelder innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter. Se hvilke grupper det gjelder Info om dose 3

De som skal få dose 3 i Forum Expo må vise dokumentasjon i form av tablettpakke med navn eller resept/e-resept/legemiddelliste når de kommer til registreringen.

Vaksinering av de yngste

I uke 38 og 39 vaksineres 12-15-åringene i Forum Expo. De skal ha én dose. Siden denne gruppen skal ha Pfizer-vaksinen er det denne vaksinen som tilbys i vaksinesenteret disse ukene. Det vil bli anledning til å få Moderna-vaksine i Torgveien 15C i oktober.

Uke 38 er siste uke med vaksinering av 16-18-åringer på de videregående skolene. Denne uka er vaksineteamet på Møllehagen/Steinerskolen, St. Olav og Hetland videregående skoler.

