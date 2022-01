Planen var en ny kraftlinje skulle gå i luftspenn i dalsøkket her bak historiske Krosshaug, men Åslaug Årsland Grude (Sp), Ove Horpestad, Fridtjof Helland (H) og resten av politikerne i Klepp har kjørt en felles sak som åpner for at den nye Lyselinja likevel kan gå i kabel.