Slik blir Hanatrappene opp 2022

Her får du det viktigste du trenger å vite om årets løp.

Når og hvor?

Hanatrappene Opp et mosjonsløp og en akkurat passelig utfordring for folk flest. Det er 306 trappetrinn fra start til mål.

Årets utgave av Hanatrappene opp arrangeres 17. september.

291 stilte til start på fjorårets løp og ble heiet fram av publikum langs trappene og i målområdet. Men det er plass til enda flere, både løpere og publikum. Siden i fjor er det flotte anlegget i og ved fjellsiden på Hana blitt helt ferdigstilt, der kronen på verket er det spektakulære utsiktsplatået.

– Hanatrappene er et nokså nytt løp som vi har store forventninger til. Varigheten er kort, men et sånt trappeløp er noe helt for seg selv og gir stor mestringsfølelse å gjennomføre og få medalje for. Vi i Sandnes Idrettslag skal nå ut til alle og det gjør vi gjennom Hanatrappene Opp – her kan alle delta – den yngste i fjor satt i bæremeis, sier Vetle Aarsvoll Svarstad, daglig leder i Sandnes Idrettslag.