Barna Palko er død

MINNEORD: En bauta i Rogalands musikkliv har gått bort. Barna Palko kom til Norge i 1968 som slagverker i den ungarske REX Quartet, statsmusikanter fra Ungarn som hadde turnert i hele Europa. Orkesteret spilte på hoteller, restauranter og scener over hele Norge, også med norske solister som Elisabeth Grannemann og den unge Hanne Krogh.

I Stavanger traff han Anne som skulle bli hans livsledsagerske for resten av livet. De giftet seg i 1971, og sammen fikk de to barn, Benedicte og Cecilie. Begge fikk musikken i vuggegave, og Benedicte er i dag pianist og festivaldirektør i Spania, og Cecilie og barnebarna er aktive i korpsmiljøet i Stavanger.

Barna hadde en solid utdannelse fra Ungarn, og etter å ha slått seg ned i regionen, ble Barna tidlig engasjert som slagverkslærer i musikkskolen, først i Sandnes, senere også i Randaberg og Stavanger. I tillegg var helgene ofte opptatt med seminar og kurs for både skole- og voksenkorps i distriktet. Om somrene var det sommerkurs for korpsungdom. Alt dette gjorde han ved siden av jobben som arbeidsterapeut på Bakkebø og i Stavanger. På sin underfundige måte kommenterte han at «min kone begynte å lure på om hun er gift eller ikke».

Barna Palko var en særdeles systematisk og engasjert pedagog. Han hadde en helt egen evne til å kommunisere med elevene sine, og hadde en helt unik form for humor. Dette brukte han som et aktivt arbeidsredskap i sin undervisning.

Barna var en ivrig forkjemper for å inkludere alle slagverksinstrumentene inn i undervisningen sin. Han sørget derfor for at både kulturskolene og korpsene etter hvert fikk bygget ut instrument-parken sin til å inkludere både pauker og alle typer melodiske og rytmiske instrumenter. Dermed fikk alle hans elever en mye mer allsidig opplæring enn det som var vanlig i Norge på 70- og 80-tallet.

I sin pedagogiske gjerning hadde han en unik evne til å ta seg av hver enkelt elev og ble som en slags musikalsk «far» for alle. Han sa ofte at 22 ½ minutt, som var vanlig undervisningstid, er altfor lite, så det ble ofte sene kvelder og helger med undervisning utover den tilmålte tiden.

Barna var spesielt interessert i jazz, og han fikk tidlig dannet jazzgrupper med interesserte ungdommer i ulike aldre. Mange av disse gruppene hevdet seg godt i nasjonale konkurranser. Barna hadde ikke tall på hvor mange elever han hadde hatt gjennom de 25 årene han var aktiv, men at det er flere hundre er helt sikkert. Flere av dem har gjort musikken til levevei, men de fleste har hatt musikken som en givende hobby. De to døtrene har opprettet et minnefond etter Palko, og meningen er å dele ut et årlig stipend til unge jazztalenter fra Rogaland.

Vi som var så heldige å bli kjent med Barna, står igjen med en stor bukett med gode minner av en god og hjertevarm person og kollega og en unik slagverkspedagog. Vi sender kjærlige tanker til de etterlatte i familien, og vil lyse fred over hans gode minne.

Odd Børge Sagland, Per Kristian Svensen, Åge Østrem, Dagfinn Grønneberg og Rasmus Reed