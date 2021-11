Schizofrenidagenes ærespris 2021 tildeles en «psykt bra arbeidsplass»

Fontenehuset ble onsdag tildelt Schizofrenidagenes ærespris. De blir omtalt som en «psykt bra arbeidsplass».

Fontenehuset i Stavanger er i St. Svithuns gate.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Schizofrenidagenes ærespris går hvert år til personer eller organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt virke innen psykisk helsefeltet gjennom forskning, behandling, åpenhet, kunnskap, informasjon og antistigma-arbeid.

I en pressemelding står det at prisen i år går til en organisasjon som jobber på tvers av sektorene helse og arbeid, og inkluderer mennesker som i dag står utenfor jobb og skoletilbud.

Fontenehuset er en nasjonal organisasjon som er spredt utover 22 steder i landet.

– Her inviteres mennesker som har, eller har hatt, psykiske lidelser inn, og jobber side om side med andre ansatte i et likeverdig fellesskap hvor de er med i alle deler av driften og i beslutningsprosesser – noe organisasjonen mener styrker selvfølelsen til enkeltmenneske, skriver organisatorisk leder for konferansen, Elin Skogen i pressemeldingen.

Videre står det at Fontenehuset er en organisasjon som er opptatt av å gi konkret hjelp. De støtter medlemmer til å komme tilbake til jobb eller studier, finne bolig og komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer. De hjelper med å nå personlige mål.

Mads Gilbert talte til ungdommen da konferansen fylte 30 år i 2019.

Schizofrenidagene er fra 3. til 5. november i Stavanger Forum. Dagene arrangeres av Stavanger universitetssjukehus klinikker psykisk helsevern og stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med en rekke statlige og ikke-statlige organisasjoner.

Konferansen for psykisk helse har siden 1989 vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet.