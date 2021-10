Hun blir ny sjef i Kolumbus

Edith Nøkling (52) er ansatt som ny direktør i Kolumbus.

Edith Nøkling har tidligere jobbet som regionleder for Forbrukerrådet i Rogaland.

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Edith Nøkling overtar som ny leder av selskapet 1. februar 2022, skriver Kolumbus i en pressemelding søndag.

Hun etterfølger dermed Odd Aksland som går av med pensjon.

Nøkling kommer fra stillingen som kommunalsjef Velferd og sosiale tjenester i Stavanger kommune. Hun har tidligere vært regionleder for Forbrukerrådet i Rogaland.

– Jeg har fulgt Kolumbus i mange år og latt meg imponere av farten og retningen som selskapet spesielt de siste årene har hatt. Sammen med alle de dyktige og faglig sterke ansatte vil jeg være med på å fortsette det gode arbeidet med å utvikle enda flere brukervennlige løsninger, sier Nøkling i pressemeldingen.

Kolumbus AS er den fylkeskommunale mobilitetsleverandøren som har som oppgave å administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet i Rogaland, samt kjøpe transporttjenester fra uavhengige buss- og båtselskaper. Det er Kolumbus som har ansvaret for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke.

Odd Aksland går av som Kolumbus-direktør etter 11 år.

Edith Nøkling ble formelt ansatt av styret i Kolumbus fredag.

I alt søkte 20 stykker på stillingen da den ble lyst ut tidligere i høst.

– Odd Aksland har ledet Kolumbus i 11 år, gjennom store strukturelle og markedsmessige endringer. Når roret nå overlates til Edith Nøkling, bringer hun med seg en solid ledererfaring, sterke bånd til regionen og et kundefokus som blir viktig for å ta Kolumbus inn i fremtiden, uttaler styreleder Hege Skogland Mokleiv i Kolumbus.