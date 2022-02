Equinor-sjefen kjøpte hus til 12,5 millioner

Det nye huset til Equinor-sjef Anders Opedal er under oppbygging i Sandnes. Etter planen blir det seende omtrent slik ut når det står ferdig.

Det har vært noen travle og kjekke dager for Equinor-sjef Anders Opedal. I dag la han fram et rekordresultat på 132 milliarder kroner før skatt for selskapet - og mandag kjøpte han nytt hus i Sandnes til 12,5 millioner kroner.

