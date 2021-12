Ledelsen vil doble parkeringsavgiften på SUS – tillitsvalgte raser

Parkering er stadig en kilde til frustrasjon ved Stavanger universitetssjukehus.

I november gikk SUS-ledelsen inn for 100 prosent økning av parkeringsavgiften for ansatte. Meldingen om at dette skulle skje fra nyttår, fikk tillitsvalgte til å steile. Nå har ledelsen utsatt beslutningen.

