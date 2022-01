– Sandnes blir en veldig bra plass, mener arkitekt Kirsten Welschemeyer i Mad. Ved å kombinere det urbane og det grønne kan hele sentrum bli en stor og levende organisme, med butikker, kulturtilbud, rekreasjon og arbeidsplasser. I mellomtiden arbeider kommunen med å åpne Storåna og lage park tvers gjennom byen til Sandvedparken.

– Elveparken er viktig, både for byen, sentrumsutviklingen og for innbyggerne. For oss er det en ærefull oppgave og vi er ydmyke, sier arkitekt Kirsten Welschemeyer i Mad.

– Det er et stort ansvar å forme en by. Det er folks liv dette handler om, sier daglig leder Per Fretheim.

Arkitekt Kirsten Welschemeyer sammen med daglig leder i Mad, Per Fretheim: – Vi har ikke råd til å feile i et prosjekt som Elveparken.