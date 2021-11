Ryfylkeferja, som settes i drift neste år, har kapasitet til 27 personbiler. Et lignende fartøy er aktuelt for Lysefjorden. I dag trafikkeres Lysefjorden av kombibåten MS «Lysefjord» hele året og en turistferje på sommerstid. Kolumbus og Lysefjorden Utvikling har planer om å slå disse to rutene sammen og satse alt på ett kort.