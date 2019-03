Øster Hus med milliardomsetning

De endelige regnskapstallene for 2018 er ikke helt klare i Brønnøysundregisteret, men konsernsjef Njål Østerhus opplyser til Aftenbladet at den totale omsetningen i Øster Hus-konsernet vil komme på cirka én milliard kroner. Det er en økning på 225 millioner kroner fra 2017.

Gambler rått

– Vi gambler rått og bygger enormt mye usolgt, innrømmer Østerhus. Han sier at tallene er vanvittig gode med tanke på det gjeldende markedet. Resultatmessig vil konsernet komme ut med tilsvarende resultat som i 2017, det vil si med et overskudd på ca 70 millioner kroner.

Konsernet økte med 20 ansatte i 2018 og planlegger å vokse også i 2019.

– Vi budsjetterer med en omsetning på 1,25 milliarder kroner i 2019, sier Njål Østerhus. Han legger til at ringere tider gjør det enklere å få tak i nye folk.

Betongarbeid går godt

Ett av datterselskapene i konsernet er Øster Hus Entreprenør AS. Her er tallene for 2018 klare. Entreprenørfirmaet som utfører alt fra små betongoppdrag til totalentrepriser på større bygg, oppnådde rekordomsetning på 135 millioner kroner viser det nylig godkjente årsregnskapet. Det gir et overskudd på drøye 13 millioner kroner etter at skatt er trukket fra. Nå tar eierne ut 10 millioner kroner i utbytte og styrker egenkapitalen med tre millioner.

– Vi har gode folk og er samtidig flinke til å følge opp. Samtidig er det tøff konkurranse, så vi må fortsette å jobbe hardt, sier daglig leder Kjetil Haga til Aftenbladet.

Skal vokse

Han opplyser at selskapet forventer ytterligere vekst i 2019. Budsjettet er på 240 millioner kroner. Selskapet gjennomførte noen ansettelser sist sommer, men planlegger nå å ha stabil bemanning fremover. 46 personer arbeider i selskapet, 7 på kontoret og 39 ute.

Øster Hus Entreprenør eies av fire forskjellige investeringsselskap hvorav Øster Hus Invest AS er største eier med 57 prosent. Øster Hus Invest eies igjen av Øster Hus Holding AS som eies av brødrene Njål og Cato Østerhus.

