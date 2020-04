17. mai i Sandnes: Planer om båt for tog på nasjonaldagen

17. mai-tog av båter ut Gandsfjorden skal bli årets høydepunkt på en utradisjonell nasjonaldag i Sandnes.

Dette kan bli årets 17. maitog i Sandnes. Foto: Privat

Planene er at MS «Sandnes» skal lede den lange konvoien av båter ut Gandsfjorden som blir en erstatning for de tradisjonelle 17. mai-togene.

– Målet er å lage et unikt 17. mai-tog av båter ut fjorden med musikk og flagg. Vi håper at alle med båt kommer seg på fjorden denne dagen, forteller daglig leder Alf Kåre Olavesen på MS «Sandnes».

Han håper også å få med seg veteranbåtforeningen i Stavanger.

– Vi prøver også å få til en konvoi fra Stavanger som kan møte oss ute i fjorden, forklarer Olavesen.

MS Sandnes på vei ut Gandsfjorden sammen med en rekke småbåter slik det også planlegges på 17. mai. Foto: Privat

– Vi håper å sette rekord med antall båter i konvoi i Norge. Båt passer godt inn i 17. mai-tradisjonen, og her blir det ingen problem å holde avstand, sier Pål Morten Borgli, leder av 17. maikomiteen.

Komiteen har utfordret et nettverk av båtinteresserte til å lede an i båt for togplanene.

– Vi håper at flest mulig båter blir med. Planen er å kjøre konvoi ut Gandsfjorden og at båter fra Stavanger kan koble seg på lenger ute. Ruten er ikke helt fastsatt enda, men vi kjører nok innover mot Usken, sier Borgli.

Han håper konvoien kan starte like etter at hele landet har sunget «Ja vi elsker» sammen kl. 13.00.

Alf Kåre Olavesen på MS «Sandnes» Foto: Jonas Haarr Friestad

Synger og spiller på nutene

Nutene rundt Sandnes skal også tas i bruk på 17. mai. Kommunen planlegger kulturinnslag på toppen av flere av byens kjente turmål.

– Kor, korps og andre musikalske innslag blir å finne på de nutene som er lettest tilgjengelige. Vi skal bygge 17. mai rundt det Sandnes er gode på, natur og kultur, sier Borgli.

Planene er å bruke blant annet Ragnhildsnuten, Ulvanuten, vannverket på Bogafjell og Dalsnuten.

Et Sandnes sentrum yrende av tradisjonelt 17. maistemning blir det ingenting av, men Borgli lover likevel at noen av byens tradisjoner skal gjennomføres 17. mai.

Ordfører Stanley Wirak skal tale på 17. mai. Her sammen med varaordfører og leder av 17. maikomiteen Pål Morten Borgli. Foto: Carina Johansen

Noe blir som før

På den nye rådhusplassen blir det barnas tale og kulturelle innslag.

Det blir kransenedleggelse ved Sandnes kirke kl. 07.30 slik det som vanlig. Klokken 06.30 fyres det av 21 smell på Ulvanuten. Det samme skjer klokken 13.00. Årets hovedtaler, Blink-general Odd Langhelle, går ut og blir erstattet av ordførerens tale.

Borgli er ikke redd for at folk skal glemme smittevernreglene og likevel trenge sammen i store folkemengder på nasjonaldagen.

– Vi kommer til å ha noe vakthold etter behov, men jeg tror innbyggerne har lært så mye de siste ukene at dette kommer til å gå veldig bra.

Premie til beste idé

Det blir ikke 17. mai-tog eller skole-/bydelsarrangementeri år; verken lek eller salg fra boder kan tillates. Pølse og is skal spises hjemme, og lek og moro skjer i nabolag, er den klare beskjeden fra 17. maikomiteen.

Borgli oppfordrer folk til å lage sin egen 17.maikomite rundt kjøkkenbordet.

– I år blir det feiring i hagen etter på terrassen som gjelder. De som har den mest kreative lokale varianten blir premiert med gavekort i Sandnes sentrum. Det er bare å bruke fantasien.