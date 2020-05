Stavanger-politiker glad for ny avgift

Regjeringen foreslår å innføre en ny avgift for oppdrettsanlegg og det kan gi Stavanger og andre kommuner langs kysten en halv milliard kroner til fordeling.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I mange år har KrF-politiker Henrik Halleland jobbet for at kommuner får mer igjen for å ha oppdrettsanlegg. Nå har arbeidet gitt resultater. Foto: Marie von Krogh

Kjell Arne Knutsen Journalist

Regjeringen vil kreve en avgift på 40 øre per kilo laks, ørret og regnbueørret som produseres i oppdrettsmerdene langs kysten.

– Dette er en seier ikke bare for fjord- og kystkommunene, men for demokratiet, distriktene og norsk innenlands verdiskaping, sier Henrik Halleland (KrF).

I mange år var han ordfører i Finnøy, som er vertskap for flere oppdrettsanlegg. Nå er disse blitt en del av Stavanger kommune. Han mener det er flott at kommunene får noe igjen for arbeidet.

– Vi har jobbet i mange år for at kommunene skal få sin rettmessige andel av verdiene som havbruksnæringen skaper i den kommunal sjøallmenningen, mener Halleland.

Han er glad for at regjeringen valgte å innføre produksjonsavgift og ikke ilegge en overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Les også Gavepakke til laksemilliardærene

– Med grunnrenteskatt ville pengene gått til staten. Min erfaring med staten er at den beholder alle inntektene selv. Derfor var det helt avgjørende at vi fikk en ordning hvor staten ikke engang får vurdere om pengene skulle sendes ut til kommunene, sier Henrik Halleland.

Med produksjonsavgift, som regjeringen nå går inn for, vil oppdrettsselskapene betale 40 øre pr. kilo i avgift til vertskommunen. I tillegg vil kommunene få 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser.

Regjeringen foreslår at denne avgiften skal erstatte deler av det kommunene siden 2017 har tjent gjennom å selge nye oppdrettstillatelser.

– Hvorfor er det riktig at kommunen får disse pengene og ikke staten?

– Det er vertskommunene som har heftelsen ved oppdrettsanlegg. Kommunene må bruke ressurser på å legge til rett for områder som er egnet for oppdrettsanlegg, slik at disse kan drives på en bærekraftig måte. Når anleggene er i drift, går de på bekostning for friluftslivet i området. Derfor er det riktig at kommunen får noe igjen for dette, sier Henrik Halleland.