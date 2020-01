To biler kolliderte ved Varhaug

Tre personer var involvert da to biler kolliderte på Fylkesvei 44 ved Varhaug lørdag formiddag.

Alle de tre personene er sjekket av lege, og det skal være snakk om mindre personskader, ifølge politiet.

Politiet var på stedet klokken 10.42 etter at to biler hadde kollidert på Fylkesvei 44 ved avkjørselen til Varhaug. Fører av den ene bilen er mistenkt for ikke å ha overholdt vikeplikten.

– Hans førerkort blir trolig beslaglagt som følge av overtredelsen, melder politiet på Twitter.

Like før klokken 12 melder politiet at begge bilene er hentet og veien er åpen.

