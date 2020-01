Krisemøte mandag for å redde regjeringen

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtes mandag for å drøfte Frps kravliste for å forbli i regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtes mandag. Foto: Terje Pedersen

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtes mandag for å gå gjennom Frps krav for å forbli i regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har avtalt et møte mandag der Siv Jensen vil gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge fram, heter det i en felles uttalelse fra Solberg og Jensen til NTB.

Jensen har truet med å forlate regjeringen etter at norske myndigheter mot Frps vilje bidro til å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes syke sønn fra Syria.

Saken har utløst voldsomme reaksjoner internt, og Frp-ledelsen jobber nå med en liste med krav til de tre øvrige partiene.

«Krevende»

Også normalt mer moderate Frp-stemmer har reagert kraftig på saken, og alt tyder på at kritikken fra egne rekker kom overraskende på partiledelsen.

Det var en ordknapp Siv Jensen som møtte mediene fredag morgen. Hun beskrev situasjonen som krevende.

– Frps ledelse jobber nå med å gi våre svar på dette. Jeg har ikke noe mer å si akkurat nå, og jeg kommer tilbake til dere når jeg har noe mer å si, sa hun.

– Vi har hele veien fra vår side vært opptatt av å legge til rette for å hjelpe barn hjem til Norge. Men vi har også vært helt overtydelige på at det å hjelpe IS-krigere tilbake ved hjelp av norske myndigheter, er uaktuelt for oss, sier Jensen.

– Kan ikke presse

Venstre-leder Trine Skei Grande slo dagen før fast at partiet står på regjeringsplattformen og ikke ser noen grunn til å endre den. Torsdag kveld uttalte Solberg følgende til NRK:

– Det er ikke noe grunnlag for at vi skal gjøre store endringer i Granavolden-plattformen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde følgende advarsel til Frp torsdag:

– Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den.

KrF-nestleder Ingelin Noresjø varsler samtidig nye krav også fra den kanten hvis Solberg nå godtar Frps krav.

Flyktningstopp

Hvilke krav Frp kommer til å stille for å forbli i regjering med Høyre, Venstre og KrF, er fortsatt ikke kjent. Torsdag trakk Jensen selv fram terrorsikring, trygghet for innbyggerne, streng og rettferdig innvandringspolitikk, reduserte skatter og avgifter og videre utbygging av infrastruktur som sentrale Frp-saker.

Frps fylkesleder i Oslo Tone Ims Larsen har krevd stans i bosetting av flyktninger i Oslo og strengere regler for familiegjenforening for å forbli i regjering, ifølge NRK.

Flere fylkesledere i Frp har sagt rett ut at de mener partiet nå må gå ut av regjeringen, og Frank Sve i Møre og Romsdal tror det blir utfallet.

– Jeg tror dette er kroken for døra for regjeringsprosjektet. Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken, sier Sve til Aftenposten om partileder Siv Jensen.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 12:06 Oppdatert: 17. januar 2020 12:40

Mest lest akkurat nå