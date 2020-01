Tak kollapset på bedrift i Tananger

Deler av et tak skal ha kollapset hos en bedrift i Tananger. Brannvesenet er fremme på stedet og jobber med å drenere ut vannet.

Hendelsen skal ha skjedd rundt 13.20 fredag. Det er snakk om deler av et tak hos en bedrift som holder til i Energiveien i Tananger. Det er flere bedrifter som holder til i området, som ligger rett ved Risavika havn.

Taket har trolig kollapset på grunn av vannoppsamling på flatt tak.

– Brannvesenet er på stedet og har drevet arbeid med å lokalisere skadene på bygget, sier vaktleder Svein Nesse i Sør-Rogaland brann og redning IKS.

Han opplyser videre at brannvesenet har laget et hull i taket for å kunne drenere ut vannet som har samlet seg inne i bygget.

Brannvesenet jobber for å sikre bygningen. Klokken 14.20 er de redde for at resten av taket skal kollapse. Foto: Jan Inge Haga

Ansatte ved bedriften er evakuert. Det er ikke meldt om personskade, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

– Var det personer i bygningen når taket kollapset?

– Det var ingen personer i bygningen når brannvesenet mottok meldingen. Da var bygget evakuert, sier Nesse.

Politiet har sikret bygget med sperrebånd, samt driver politiarbeid på stedet. Det er risiko for at resterende tak også kan kollapse.

– Brannvesenet har kontroll på den delen av bygget som ikke er rast ut. Det er vanskelig å si noe om risiko for at større deler av taket skal kollapse, sier Nesse.

Her kom vannet rennende ut. Foto: Jan Inge Haga

