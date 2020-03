Se direktesendinger hver dag klokka 12

Vanskelig å få oversikten over all informasjonen? Aftenbladet oppsummerer dagens viktigste oppdateringer i daglige tv-sendinger.

– Det er krevende å få oversikten over situasjonen og det er enormt mye ny informasjon til enhver tid. Vi lager en tv-sending som oppsummerer og forklarer situasjonen den aktuelle dagen, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Hele denne uka har Aftenbladet hatt daglige sendinger klokka 12.00 for å holde alle i distriktet oppdatert på situasjonen rundt Covid-19-viruset, det fortsetter Aftenbladet med videre. Hver dag kommer nye retningslinjer, og med sendingen ønsker mediehuset å oppsummere hvordan smittesituasjonen påvirker alle i fylket den aktuelle dagen.

– Torsdag 12.mars vil alltid være dagen da hele Norge stengte, og sammen med manglende sosiale arenaer forsvinner også mye informasjonsutveksling. Det tar Aftenbladet på alvor, sier Stueland.

Lørdag vil handle om hvordan man skal håndheve sosial omgang selv om man ikke er i karantene. Smittevernoverlege Ruth Midtgarden svarer på spørsmål. Dessuten kommer sjefen for Asko Rogland, de har hovedlageret som leverer ut mat til butikkene. Hvordan er situasjonen for matleveransene?

Søndag blir sendingen viet til alle som nå skal planlegge hjemmeskole etter at skolene er stengt i to uker. Vi får svar på hvordan foreldre best kan legge til rette for dette, og hva skolene stiller opp med.

Oppdaterte tall på antall smittede

Aftenbladet sender pressekonferansene som er viktige for folk i Rogaland å få med seg. Du kan følge antall smittede direkte på Aftenbladet.no, og alle viktige nyheter blir publisert fortløpende. Svært mange journalister i Aftenbladet jobber med å dekke nyhetshendelsene fra sine hjemmekontor.

