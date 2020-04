Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Terje Pedersen

Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Saken oppdateres.