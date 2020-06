Hå vil snakke med Time og Klepp om felles legevakt, men Bekkeheien skal bestå som idag

Torsdag kveld diskuterte Hå kommunestyre felles legevakt for Jæren. Temperaturen inne var like høy som ute, men Terje Mjåtveit tok tapet med fatning. Han har nemlig funnet jokeren til neste runde.

Tone Elin Berge (Ap) og Terje Mjåtveit (Hålista) kjøler seg litt ned. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Skal de tre jærkommunene få felles legevakt? Ja, mener leger, sykepleier, rådmann og et flertall i formannskapet.

Så langt, alt greit. Problemet er bare at Klepp og Time sannsynligvis går for å plassere legevakten på Tu/Kåsen. Hå mener at de har en utmerket legevakt på Bekkeheien. De mener plasseringen er så bra at de to andre burde komme til Hå. Nå er det neppe stemning for Bekkeheien i Time og Klepp, men politikerne i Hå ønsker likevel å gå i dialog med de to andre for å overbevise dem om Bekkeheiens fortreffelighet.

Underskrifter

Før kommunestyremøtet var det stort engasjement i saken. Terje Mjåtveit i Hålista følte nok han hadde litt eierskap til saken siden han var ordfører den gang dagens ordning ble kjempet fram. I forkant av møtet fikk ordføreren overlevert 1500 underskrifter fra håbuer som vil beholde legevakten slik den er i dag. Det var spådd jevnt løp for debatten braket løs.

Litt fra debatten

Mariann Skjerpe (Hålista)

– Er glad for Høyre og KrF har tatt til fornuft og snudd for å bevare legevakten på Bekkeheien. Forslaget er likevel ikke klart nok. Vi er ikke i tvil om at slik det er lokalisert i dag, er det beste. Denne saken handler om lokalisering. Bekkeheien er utmerket både fra Hå, Klepp og Time.

Hun reagerte på faktafeil i rådmannens innstilling der det står at Hå er den eneste kommunen i Rogaland som har egen legevakt.

Svein Arve Nygård (Frp)

– Det er ikke lenge siden vi var gjennom kommunesammenslåing-saken. For meg blir det feil å tenke på legevakt på Kåsen/Tu. Dette handler og om sentralisering og det går mest ut over de sør i kommunen. Jeg har sjekket med politikerne i Time og Klepp, og de ser ikke på Bekkeheien som et alternativ.

Jan Harald Forsmo (H)

– Noe må gjøres med legevakten. Vedtaket i formannskapet handlet om at vi ville ha et bedre kunnskapsgrunnlag. Det er viktig at vi snakker med naboene. Vi må ikke bare avvise å snakke med naboene. Kanskje konklusjonen blir Bekkeheien til slutt.

Svein Høyland (Sp)

– For Sp er det vesentlig å ha legevakt i Hå. Samtidig må vi ikke ta lett på problemene som skisseres i saken.

Terje Mjåtveit (Hålista)

– Jeg ble forundret da Klepp og Time fikk klatt med legevakten. Men når det kommer en invitasjon der vi skal ta stilling til om vi vil satse på Kåsen, så blir det løye. Synes det er drygt når ordfører lovprisen forslaget. Tror vi har 90 prosent av innbyggerne i Hå med oss. Jeg er lei meg for at vi kødder med dette. I vprogrammet til Sp står det at vi skal beholde legevakten på Bekkeheien». Det er ei lokka at Sp skrev det i programmet. Gjør de noe annet er det selvmord. Hvis det bygges opp en legevakt på Kåsen, ryker ambulansen. Vi må ikke sette dette i spill. Men Senterpartiet har ikke en sjanse. De kan ikke gå mot det de gikk til valg på. Jeg er innstilt på at vi ryker i kveld, men ingen fare, vi har Sp som joker.

Tone Elin Berge( Ap)

– Hå Arbeiderparti synes Hå SV sine tilleggsforslag tar med seg mye av det samme vi har hatt i diskusjonene i vårt parti. Det

kommer tydelig fram at dagens plassering på Bekkeheien er førstevalget og skal være med når vi setter oss til bordss ammen med Time og Klepp.

Det stemmes

Etter gruppemøter var det klart for avstemming. Snart blinket det seg ut to forslag, et fra Hålista og et fellesforslag fra Høyre, KrF og Senterpartiet.

For utenforstående kunne det være vanskelig å se den store forskjellen, begge ville gå i dialog med Time og Klepp, men skal vi tro Mariann Skerkpe i Hålista, så er ikke fellesforslaget klart nok.

Med 21 mot 12 stemmer ble det vedtatt å gå i dialog med Klepp og Time der utgangspunktet er at Bekkeheien består som i dag.

Her er ordlyden: Legevakt på Klepp og Bekkeheien skal beholdes og bli driftet som i dag. Det blir etablert en felles legevakt på natt med Bekkeheien som lokasjon.