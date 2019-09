Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner

– Vår ambisjon er at halvparten av Norges befolkning skal ha gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) i mars.

Men valgfasiten fra sist mandag og lokale forhandlinger den siste uken bekrefter nå at målet er utenfor rekkevidde.

– Det er leit, for vi har så mange flinke folk som ville gjort disse byene og stedene bedre. Vi skal drive aktiv utfordringspolitikk på viktige saker for å utvikle byer og kommuner, sier Solberg til NTB.

Blant tolv av de mest folkerike kommunene er det bare et par klare lyspunkter for Høyre, nemlig bastionene Bærum og Asker, som skal slås sammen med Røyken og Hurum. I Bærum fikk partiet 42,4 prosent av stemmene, og i nye Asker stemte 43,1 prosent på Høyre.

Halmstrå

Mest smerter det trolig at Stavanger glipper etter 24 år med Høyre-styre.

Løpet er imidlertid ikke helt kjørt for Høyre i Solbergs hjemby Bergen, Kristiansand og Tromsø. Men en knapp uke etter valget tyder samtalene som har vært ført, på at alle disse byene får en form for sentrum/venstre-styre i perioden 2019–2023.

– Det slår oss når vi lager denne listen over hvor vi har gjort det best, at det ikke står noen storbyer på Høyres liste over beste resultater. Det er middels store og mindre kommuner, sa Solberg da hun oppsummerte valget for partiets sentralstyre fredag.

Tallene viser at Oslo, etter fire år med rødgrønt styre, ikke skifter farge. Solid fremgang for SV, Rødt og MDG sørget for gjenvalg for sentrum-venstre for første gang på 50 år.

Gjenvalgt

Også i Trondheim holdt de rødgrønne partiene stand, tross Aps svært svake resultat. Og tross en komplisert situasjon, forblir Bergen mest sannsynlig Ap-styrt.

I Drammen, Sandnes og Fredrikstad er det allerede klart at Høyre ikke får makt.

I Kristiansand pågår kompliserte forhandlinger hvor både Tverrpolitisk Folkeliste (5,5 prosent) og tidligere Frp-politiker Vidar Kleppes Demokratene (13,4 prosent) er X-faktorer.

I Tromsø sitter Sp på en nøkkelposisjon, men Ap kan gå både mot sentrum og ytre venstre for å få flertall.

Også i nye Lillestrøm kommune, som blir en av landet største, ga valget rødgrønt flertall.

– Ikke klar by/land-dimensjon

Erna Solberg advarer mot å trekke forhastede konklusjoner med tanke på Høyres valgsmell, men hun gikk sist uke i rette med påstanden om at partiet tapte valget i distriktene, først og fremst til Sp.

– Det er ikke mulig å si at Høyres valgresultat har en klar by/land-dimensjon. Vi er fortsatt et parti for hele landet, og det skal vi også være i fremtiden, sa Solberg fredag.

Høyre mistet velgere til Sp, Ap, bomlistene og MDG. I tillegg ble noen tidligere Høyre-velgere hjemme, oppsummerte hun.

Høyre fikk en oppslutning på 20,1 prosent i årets valg og gikk kraftig tilbake sammenlignet både med forrige lokalvalg i 2015 og med stortingsvalget for to år siden. Høyre mistet over 194.000 velgere i år sammenlignet med stortingsvalget for to år siden.