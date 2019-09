– Vi har vært å anmeldt 100-retten til Coyote Tacos. Vil du vite hva dere får?

– Ja, sier kokk og medeier Bienvenido «Benjo» Espiritu Ledesma til Aftenbladet.

– Dere får seks.

– Åh, ja, det var jo en ok tilbakemelding å få, sier Benjo litt nølende. Det er tydelig at han er litt usikker på hvor langt skalaen går. 6 av 10 er jo litt over snittet, men det gir ingen grunn til å ta helt av.

– Vent, seks av?

– Seks.

– Oi, nå ble jeg glad. Dette gjør meg inspirert. Nå kan jeg nesten kjenne lukten av suksess, smiler kokken.

Den beste tacoen på denne siden av Rio Grande, skriver Aftenbladets matanmelder Arild I. Olsson om Coyote Tacos sin 100-ugå-rett og gir den terningkast seks.

Inne på restauranten, eller tacqueriaen til Coyote Tacos på Bystasjonen i Sandnes, går hverdagen sin vante gang. Kokk Benjo har nesten ikke tid til å prate og løper frem og tilbake med små, nette tacolefser laget av mais, bestilt av sultne sandnes-gauker.

Lyden av maracas og gitar går over høyttalerne. Følelsen av å være i Mexico i en liten periode kommer, og kroppen får en trang til å slå ut i full mariachi-dans.

Å starte en egen restaurant har lenge vært en drøm for filippinsk-portugisiske Benjo, som han kalles blant venner og kjente.

– Jeg har jobbet i restaurantbransjen i 20 år, og spesialiteten min er vel egentlig japansk. Det var også det jeg hadde planer om å åpne opp, men tilfeldigheter gjorde at jeg traff Thomas Rangen og ble med på Coyote Tacos, sier han.

Startet for seks måneder siden

For det var kompisene Thomas Rangen, Trond Are Skandsen og Olav Larsen som startet opp restauranten i Sandnes for et halvt år siden. Med på laget, og på eiersiden, er også Benjo, samt Moxey, deleid av Knut Robberstad som er medforfatter av boken «Taco».

– Vi er veldig stolte av den retten vi har kombinert her sammen med kokken. Vi ville jo ikke spare på noe med tanke på råvarer og gikk «all in» på å prøve å levere den beste tacoen vi klarte, sier eier og musiker Olav Larsen til Aftenbladet.

– Hva syns du om toppscore?

– Jeg hadde nesten ikke turt å drømme om det. Aftenbladet har en stor profil når det kommer til mat her i distriktet. Vi hadde håpet på en femmer, men dette er jo over all forventning, sier Larsen.

Taco uten kjøttdeig?!

Hos Coyote Tacos får du ikke den vanlige fredagstacoen vi nordmenn er vant med hjemme. Her er alle ingrediensene laget fra bunnen av, til og med tortillaene. I tillegg har alle tacoene forskjellige ingredienser, og alle er sammensatt til å ha sine egne, distinkte smaker.

Det har de foreløpig fått gode tilbakemeldinger på.

– Noen sier at tacoene er for små. Men dette er det som er ekte taco. Vi prøver å lære folk det, sier Benjo.

– Men scampi i taco? Og det er jo ikke kjøttdeig i noen av tacoene deres?

– Vi prøver å formidle den meksikanske versjonen. Den skiller seg ut fra den norske versjonen. Det nærmeste vi kommer kjøttdeig er den med pulled pork, sier Larsen.

De tre kompisene bak Coyote tacos, er alle sandnes-gauker. Derfor var det å være med på 100-ugå var en «no-brainer».

– Det å starte i Sandnes var veldig bevisst, selv om aktører med mer erfaring enn oss, rådet oss til å starte i Stavanger. For oss som sandnes-gauker er dette en del av å bygge Sandnes. Og 100-ugå er en tradisjon som setter Sandnes på kartet. Vi har vært fan helt siden starten, sier Larsen.

– Hvor mange retter håper dere på å selge?

– Målet er 500 retter hver dag, sier Benjo.

Fakta: Antall solgte retter Februar 2014: 10.000 September 2014: 12.000 Februar 2015: 18.000 September 2015: 29.454 Februar 2016: 36.677 September 2016: 39.596 Februar 2017: 53.918 September 2017: 60.695 Februar 2018: 69.522 September 2018: 71.265 Februar 2019: 83.298

Inspirert av New York

I februar i år ble det serverte hele 83.298 retter under 100-ugå i Sandnes. Det er ny rekord. Målet var å servere minst én rett per innbygger, og det klarte de med god margin. Per 31. januar bodde det 77.057 personer i kommunen.

100-ugå i Sandnes er inspirert av suksessen «Restaurant Week» i New York og «Spis for 100» i Kristiansand, som begynte i det små i 2010. Sandnes var en av de første byene som kopierte konseptet, og arrangementet har vokst år for år siden starten. Nå i høst blir 100-ugå arrangert for 12. gang.

Høsten 2013 tok fra Kristoffer Ryste Johnsen og Mathias Chermette kontakt med Sandnes sentrum og lanserte ideen til et arrangement som kunne sette byens restauranter på kartet. Resultatet ble at 100-ugå i Sandnes ble arrangert for første gang i februar 2014 med rundt 10.000 solgte retter.

Den gang jobbet Chermette på Big Horn Steak House, mens Johnsen sto på kjøkkenet på Sandnes Brygge.

I New York begynte man med «Restaurant Week» allerede i 1992. I Kristiansand har de endret navnet på arrangementet fra «Spis for 100» til «Spis ute uka» for å kunne differensiere prisene litt mer, og restaurantene kan selv velge om de vil tilby en rett til 100, 125 eller 150 kroner.

Byer som Fredrikstad, Moss, Mandal, Porsgrunn, Lillesand og Mo i Rana har alle ulike varianter av konseptet. I Lillesand heter det 1-2-3 Spis, og rettene koster også 123 kroner.