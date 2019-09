Det melder Forsvaret i en pressemelding.

Sjøforsvaret har i et møte med Stavanger kommune informert om at KNM Harald Haarfagre ikke lenger kan prioritere ressurser til å arrangere 17. mai for Madla bydel.

Forsvaret ønsker å overlate stafettpinen til lokale krefter.

– KNM Harald Haarfagre har hatt stor glede av å arrangere 17. mai for Madla bydel. Vår hovedoppgave er imidlertid å trene og utdanne rekrutter til å bli gode soldater til forsvar av Norge. Dette er et viktig arbeid som krever at vi avvikler all aktivitet som ikke er direkte rettet mot soldatutdanning, sier kommandør Ronny Kristoffersen, sjef KNM Harald Haarfagre i en pressemelding.