Åpen folkekirke får 3 av 7 plasser i bispedømmerådet

Thor Magne Seland og Gyrid Espeland er sikret plass i bispedømmerådet i Stavanger bispedømme. Begge de to er kumulerte på listen til Åpen folkekirke, som ser ut til å få tre plasser i bispedømmerådet.

Etter at stemmene fra 77 av 90 sokn er talt opp, viser tallene at Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke får tre mandater hver i bispedømmerådet, mens Bønnelista får ett mandat i kumulerte Magne Hersvik.

Foreløpige tall

Dette er resultatet etter foreløpig opptelling:

Åpen folkekirke: 9988

Nominasjonskomiteens liste: 10.062

Bønnelista: 5339

Personstemmene er ikke talt opp, dermed er det usikkert hvem fra Nominasjonskomiteen som får plass i rådet. Komiteen har ikke kumulert noen på sin liste. Det er også usikkert hvem som får de to tredje plassene til de øvrige listene.

Endelig valgresultat blir publisert når alle sokn er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september.

Tre lister i år

Det var i år for første gang mulig å stemme på tre lister ved kirkevalget i Stavanger bispedømme.

På toppen av lista til Åpen folkekirke, kjent for sin kamp for å få gjennomslag for at også homofil kan få gifte seg i kirken, står tidligere høyrepolitiker i Sandnes Thor Magne Seland. Han får med seg erfarne Gyrid Espedal fra Egersund. Hun har sittet i bispedømmerådet i flere perioder.

– Vi blir like store som Nominasjonskomiteens liste første gang vi stiller, det er jeg fornøyd med. Nå blir det spennende å se hvem som kommer inn fra deres liste, sier Seland.

På lista til Nominasjonskomiteen er det både konservative og mer liberale kandidater - altså er begge syn når det gjelder vigsel av homofile representert. Antallet personstemmer vil avgjøre hvem som får plassene i bispedømmerådet.

Sju leke i bispedømmerådet

I bispedømmerådet sitter det sju leke representanter som velges i kirkevalget, i tillegg til biskop Anne Lise Ådnøy, én representant fra prestene og én fra kirkelig ansatte.

Bispedømmerådet har i inneværende periode blitt lede av Marie Klakegg Grastveit, som ikke har vært på valg i år.

Stor oppslutning i Sandnes

Thor Magne Seland har vært aktiv i det offentlige ordskifte i månedene før kirkevalget og har blant annet ytret seg i en rekke leserinnlegg i Aftenbladet.

En foreløpig oversikt viser at Åpen folkekirke gjør et godt valg i Selands hjemkommune. Når stemmene fra 8 av 9 sokn er talt opp, har Åpen folkekirke fått 1544. Bønnelista har i Sandnes fått 662 stemmer. Nominasjonskomiteens liste har fått 1433 stemmer.

Gikk tom for stemmesedler

I Gand menighet var det stor interesse for å stemme ved kirkevalget. Deltagelsen var på om lag 12 prosent, og flere steder måtte valgfunksjonærene hive seg rundt og kopiere opp flere stemmesedler til menighetsrådsvalget.

– På Sandved skole ble det tomt, men det ble raskt kopiert opp nye stemmesedler. Vi gikk bare tomme for stemmesedler til menighetsrådsvalget – ikke til bispedømmevalget – sier daglig leder i Gand menighet Hanne Bolstad.

Også på Ganddal skole var det rift om stemmesedlene til menighetsrådsvalget, men der oppdaget funksjonærene at de måtte ha påfyll av stemmesedler før det ble tomt.

Også resultatene fra menighetsrådsvalgene skal nå foreligge på hjemmesidene til menighetene.