– Dette forferdelige skal ikke stoppe friheten til å tro og be

Forrige fredag ble 50 personer drept under angrepet på to moskeer under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand. Én uke etter var det markeringer flere steder i verden, også i Stavanger.

– Vi har de siste årene opplevd en farlig trend der bedesteder for ulike religioner er utsatt for angrep. Spesielt moskeer. Dette er spesielt uheldig fordi islam betyr fred og står for fred. Det er forbudt i islam å drepe uskyldige mennesker og spre terror. I Den hellige Koranen sies det at å drepe et uskyldig menneske er som å drepe alle mennesker på jorden. Så høyt er et menneskeliv verdsatt. Disse hatefulle angrepene vil likevel ikke kunne stanse muslimer for å be i sine moskeer. Muslimer er ikke redde for å dø og vil aldri la ekstremister lykkes i sine forsøk på å spre frykt og terror, sa imam Hafiz Muhammed Kokab Noorani i Masjid Hanfiya-moskeen i Store Skippergate i Stavanger.

Samtidig takket han for at flere trossamfunn i Stavanger var til stede i moskeen for å vise sin sympati og støtte etter angrepet på en moské forrige fredag.

– Menneskerettighetene fra 1948 og alle våre religiøse og humanistiske idealer blir knust når vi opplever at enkeltmennesker tar seg til rette og dreper andre mennesker. Slik som vi hørte fra Koranen står det også i 2. Mosebok: Du skal ikke slå i hjel, sa Gerd Marie Ådna på vegne av Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STLS).

Rådet består av elleve ulike tros- og livssynssamfunn i Stavanger og omegn.

– Dette forferdelige skal ikke stoppe fellesskapet og friheten til å tro og be. Derfor er det viktig for oss å uttrykke vår dypeste medfølelse til ofre og pårørende for den grusomme massakren av mennesker i bønn. Vi har stor forståelse for de som opplever usikkerhet og frykt som følge av dette meningsløse hatet. Hat har aldri brakt noe godt med seg, og ondskapen har igjen rammet uskyldige, sa Ådna.

Flere trakk også fram viktigheten av samhold.

– Vi må stå sammen mot dette hatet uansett hvilken religion vi tilhører, sa dialogprest Odd Kristian Reme.