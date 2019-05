Erna ringte Klepp-ordføreren og ga sin støtte

Tirsdag formiddag oppdaget Ane Mari Braut Nese et ubesvart anrop på mobilen. Det var et anrop litt utenom det vanlige. Mens Klepp-ordføreren sto på scenen i Randaberg og snakket om bom-hetsen hun og familien er utsatt for, ringte statsminister Erna Solberg.