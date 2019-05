Ane Mari Braut Nese er blant deltakerne under konferansen Hold kjeft - dette må du tåle! Konferansen handler om hverdagsdemokratiet under press. Det er Randaberg kommune som er arrangør og konferansen foregår tirsdag på Randaberg Varen kulturscene. Tema for konferansen er oppsummert slik:

Er eit tøft debattklima noko vi må læra oss å leva med, og kor går grensa for hat og ytring? Korleis skal vi passa på kvarandre slik at ein opplever det å delta i idrett, politikk og samfunn som trygt og givande?

Tommy Ellingsen