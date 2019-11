Kaizersplass på Bryne vant lyspris

Kaizersplass på Bryne vant onsdag kveld prisen for beste utendørsprosjekt da Norsk Lyspris 2019 ble arrangert i Oslo. Norsk lyspris er den jeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge. Vinneren ble kåret under Lysets Dag.

I juryens begrunnelse får Time kommune skryt for å ha latt belysningen spille førstefiolin i planleggingen av offentlig byrom, som juryen mener har «skapt en nytenkende, spektakulær, inviterende og veldig inspirerende plass».

Kaizersplass er en hyllest til bandet Kaizers Orchestra.

Lyskultur

Her er hele begrunnelsen:

«Lysdesignet viser lekenhet, oppfinnsomhet og en frihet til å la lys og lysstyring spille sammen for å skape en større opplevelse. Når man entrer plassen går man på scenen. Movingheads, røykmaskiner, oljetønner og chesterfielder ikke de vanligste ingrediensene for å lage et uterom, men hører hjemme her. Lysdesigneren evner å holde godt tak i den røde tråden og bringe sammen de mange elementene og visuelle virkemidlene til en helhet. Plassen fremstår som et stort konseptuelt grep. De lykkes med de eksperimentelle interaktive detaljene som er med på å åpne plassen for publikum - ikke minst den yngre garde. All ære til Time kommune som har latt belysningen spille førstefiolin i planleggingen av offentlig byrom, og med det skapt en nytenkende, spektakulær, inviterende og veldig inspirerende plass.»

Prisen for beste innendørsprosjekt gikk til restauranten Under.

