Mona Anita Espedal søker om permisjon fra politikken

Det skriver Strandbuen.

Ved valget i høst ble Mona Anita Espedal valgt inn i kommunestyret i Strand for Høyre. Nå har hun søkt om permisjon fra alle politiske verv hele neste år. Årsaken som er oppgitt er «uforutsette familiære årsaker».

Kommunestyret skal neste uke ta stilling til om permisjonen skal innvilges. Rådmannen viser til Kommuneloven, som sier at «hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden».

– I denne sammenheng anbefales det at Mona Anita Espedal innvilges permisjon som omsøkt, heter det i saksutredningen.

Mona Anita Espedal ble kjent over hele landet for sin kamp for å få oppreisning etter en ødelagt barndom. Til slutt fikk hun 2 millioner kroner i erstatning fra Sandnes kommune. I desember i fjor ble hun kåret til Norges modigste kvinne.