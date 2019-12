Barna sto som tente lys i Sandnes - og neste år vil byen ha julemarked

Stanley Wirak snakket rett til de mange ungene som hadde møtt opp til den tradisjonsrike julegran-tenningen i Langgata første søndag i advent.

- Vi skal glede oss, nå er det bare 24 dager igjen til jul, sa ordføreren, - vi skal se fram til alle presangene. Men vi skal heller ikke glemme at det ikke er alle som har like mye å rutte med. Det er også en del av julen å tenke på dem og bry oss om andre, sa Wirak før han og et par tusen frammøtte som vanlig tellet ned fra ti.

Så ble det lys.

Det har også vært en slags tradisjon at Wirak plundrer litt med teknikken, men denne gangen hadde han både forsikret seg om at alle pærer var nye og at rådmannen hadde betalt strømregningen.

Carina Johansen

Carina Johansen

– Tenningen av julegranen er en fin tradisjon som ingen rører. Stunden trekker veldig mange til sentrum og det er en koselig ramme rundt dette, sier Edle Kathrine Strømland Torkelsen.

Lederen av Sandnes Sentrum har allerede innført én ny juletradisjon i Langgata, ved å tenne såkalte vinterlys allerede 14. november. Søndag kunne hun se utover en stemningsfull julegate, som hun er tilfreds med. Men ambisjonenen hennes knyttet til jul i Sandnes stanser ikke der:

– Potensialet er enormt. Vi drømmer også om å få til et enkelt og fint julemarked i Sandnes - og neste jul tenker jeg at den nye Byparken vil være et perfekt sted for dette. Torkelsen ser for seg boder etter etter modell fra andre store byer, karusell og pariserhjul.

– Skal vi få til det, må vi sette oss ned og legge en plan. Dette skal vi nå begynne å arbeide konkret med.

Carina Johansen

