Denne sneglen kan gjøre stor skade i hagen. I løpet av kort tid er den funnet i Bergen, på Sola, Kvernaland og i Sokndal

Dette er en ny, svartlistet art i Norge, i bedet til Benedicte H. Ølberg i Kreklingveien på Ræge. Den kan bli et like stort problem som brunsneglen, men kan spises. Foto: Jarle Aasland

Mattilsynet er varslet etter at en flekkbåndsnegle også er oppdaget i nattens mulm og mørke på Kvernaland. Arten er tidligere bare er funnet en gang i Norge, i 1932, og frykten er at den kan gjøre like stor skade som brunsneglen.