Frp skyver bom-skyld til Venstre

På søndag samlet Frp seg til landsstyremøte. Partiledelsen redegjorde her for bompengeforhandlingene med regjeringspartnere Høyre, KrF og Venstre.

Ifølge kilder i partiet VG har snakket med har det foreligget en skisse til bompengeløsning i regjeringen siden forrige helg. Landsstyret skulle søndag si om de var fornøyde med skissen eller ikke.

Landsstyret sluttet seg til avtalen, og partileder Siv Jensen mener den vil kutte bompenger for folk flest og øke statens bidrag. Frp ville helst ha gått enda lenger, sa Jensen under pressekonferansen etter møtet.

Trekke seg?

Bompengestriden har den siste tiden ført til at partiets oppslutning har rast. På en meningsmåling som Respons analyse har gjennomført for VG denne uken ligger Frps oppslutning på bare 8,4 prosent.

Mange lokalpolitikere i partiet har krevd en løsning på bompengespørsmålet før valget, blant annet fordi det er vanskelig å stå på stand og forklare til velgerne hvorfor Frp ikke har fått gjennomslag.

Mange sentrale politikere i partiet har ment at det hadde vært best å trekke seg ut av regjering dersom det ikke blir en avtale Frp er fornøyd med.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er blant de som har sagt at han vil ha gjennomslag i regjeringen og at partiet uten gjennomslag like gjerne kan stå utenfor regjeringen.

Frp og Venstre

Kampen internt i regjeringen har i hovedsak vært en konflikt mellom Frp og Venstre. Det er mindre enn et år siden siden Frp jublet over Granavolden-avtalen, som legger grunnlag for regjeringssamarbeidet.

Men siden motstanden mot bompenger på alvor tok av da bomringen rundt Oslo åpnet 1. juni, har Frp snudd kappen etter vinden.

Og i mai kom Frps landsstyre med en rekke krav til partiledelsen. Kravene var at nye bypakker måtte stoppes, nullvekstmålet skal endres, bompengegjelden skal slettes, kostnader i eksisterende bypakker skal kuttes, veiprising skal utelukkes og kravene til lokale bidrag skal blir strengere når staten bidrar med penger til byområder.

Det Venstre har problemer med er spesielt kutt i bymiljøpakkene, som skal fremme kollektivtransport og sykkelveier. Venstre kan ikke godta en løsning som innebærer at klimagassutslippene går opp.

Ifølge NRK er hovedgrepet i bompengepakken å skalere ned byvekstavtalene. Venstre skal avklare i løpet av helgen om de er enige i planen. Ifølge Siv Jensen er de ikke det.

Ikke endelig avtale

Denne skissen til avtale betyr ikke at det foreligger en endelig avtale. Men hovedpunktene er på plass.

Statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, sa til VG tidligere på søndag at man i en regjering ikke er enige før alle er enige.

«Slik vi for eksempel ble enige om en regjeringsplattform for et halvt år siden, der Frp var strålende fornøyd med sine gjennomslag i nettopp bompengepolitikken.»

Han sa at Venstre kan diskutere nivået på bompenger. Men partiet avviser å kutte kostnader i eksisterende bypakker, endre nullvekstmålet i byene og å innføre egenandel for lokale myndigheter.

Ansvar over på Venstre

Det er Frp som har sittet med ansvaret for samferdselsdepartementet og innføringen av bompengepakkene de siste seks årene. Det er derfor enkelt å forstå hvorfor velgerne reagerer med å flykte fra partiet og til FNB.

Til VG sa en ikke-navngitt sentral kilde i forkant av landsstyremøtet at det den siste uken har «fremstått som det er Frp som sliter. Vi opplever at det er Venstre som har problemer, ikke vi».

Nå når Frp har en skisse til avtale Høyre og KrF er enig i, men som Venstre ikke er enig i, skyver Frp nå i praksis skylden over på Venstre dersom det ikke skjer noe med bompengepakkene.

På denne måten håper de nok at velgerne skal se at Frp tar ansvar for «bompengekrisen» likevel. Men det spørs om velgerne er så lette å snu.

Skal Venstre fortsette å være et miljøparti kan de ikke godta noe som fører til økte klimautslipp. Dermed er det de som sitter igjen med svarteper.

Det som er sikkert er at bompengestriden i regjeringen ikke er over, selv om det nå foreligger en skisse til avtale.